Réplique : La Coordination de la jeunesse de BBY déplore les motifs de "la prétendue mobilisation de Manko"

La coordination des jeunes de Benno Bokk Yakkar qui s’est réunie ce lundi 22 mai à son siège a balayé d'un revers de main les motifs avancés par Gakou & Cie lors de leur rassemblement du vendredi dernier.



« La mobilisation de Manko n’avait que pour but la libération de Khalifa Sall et le retour hypothétique de Karim Wade au bercail », a déclaré Zator Mbaye, coordonnateur de la Jeunesse de BBY en présence effective du ministre de la jeunesse Mame Mbaye Niang ainsi que celle de la coordinatrice de la jeunesse de l’Apr Thérèse Faye.



Se félicitant tout même de l’autorisation de ce rassemblement de la coalition Manko Taxawu Senegaal, Zator Mbaye est d’avis que cette "prétendue mobilisation qui n’avait que pour objectif la libération de l’un des leurs et le retour hypothétique et hypothéqué au bercail de l’autre, s’est révéler en une série de déclaration de candidature à l’élection présidentielle de 2019."



A en croire, Zator, par ailleurs secrétaire général des jeunes de l’Afp, « le camp du non qui a lamentablement échoué au référendum du 20 mars 2016 malgré une campagne d’intoxication est conscient de son incapacité à gagner les prochaines législatives et prépare son lit de la défaite en avançant la ‘’non’’ fiabilité électorale qui a fait l’objet d’une refonte du fichier électorale ».



A ce titre, Zator Mbaye de rappeler que dans la recherche du consensus autour de ce fichier " le Gouvernement a accédé à toutes les propositions de l’opposition. À l’Assemblée, elle a même demandé de mettre 4 millions auquel cas si ce chiffre n’était pas atteint de recourir à l’ancien fichier."



Mais, le secrétaire général des jeunes de l’Afp de préciser: "le Gouvernement a réalisé un chiffre de plus de 6 millions d’inscrits."



« De quoi réellement l’opposition a-t-elle peur », s’interroge Zator Mbaye avant d’ajouter qu'il est aisé de remarqué que le bilan du président Macky Sall indispose l’adversaire.



Landing DIEDHIOU, Leral.net