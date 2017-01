Réplique de Barthélémy Dias à Serigne Mbaye Thiam, "s'il y a des gens qui doivent être exclus du PS, ce sont ceux qui ont trahi l'esprit des fondateurs du parti"

Barthélémy Dias soutient en effet, "je voudrais dire à l'endroit de l'opinion nationale que les propos de Serigne Mbaye Thiam sont cousus d'un tissu de contre-vérités. il n'y a jamais eu de commission mise en place pour entendre qui que ce soit. Si cette commission devait être mise en place, le premier camarade qui devrait être entendu, c'est M. Ousmane Tanor Dieng pour avoir provoqué le parti socialiste en violant de manière délibérée les textes et les statuts du Parti socialiste, lâche Barthélémy Dias, interrogé par Vox Populli. Selon lui, le leader du PS s'est de manière unilatérale, autorisé à engager le parti dans le "oui" au référendum. Vilipendant le ministre de l'Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, il rappelle que lors de l'exclusion de Malick Noël Seck, une commission en bonne et due forme avait été effectivement mise en place et il en faisait partie. " J'invite Serigne Mbaye Thiam à nous sortir un quelconque rapport d'une quelconque commission, de produire une quelconque convocation à l'endroit de nos camarades de Dakar", affirme l'ancien chef de file des jeunesses socialistes. Poursuivant, il déclare, " la vocation d'un parti n'est pas d'être un mouvement de soutien ". Il soutient qu'on cherche à le faire partir du PS mais il tonne qu'il n'ira nulle part. "Ceux qui prétendent prendre des décisions, le moment opportun, on les attend de pied ferme. S'il y a des gens qui doivent être exclus du PS, ce sont ceux qui décident de verser dans l'opportunisme et qui ont trahi l'esprit des pères-fondateurs du parti", martèle-t-il. rappelant qu'ils sont en train de sillonner le Sénégal des profondeurs. "Nous sommes en train de discuter avec nos camarades, les forces vives et les forces syndicales, pour voir comment construire l'avenir de ce pays, c'est ce dont il s'agit", précise Barthélémy Dias. Par rapport aux sorties de responsables de l'APR dont Youssou Touré contre sa personne, M. Dias déclare que "leurs propos sont à mettre sur le compte d'un régime décadent. c'est du réchauffé. Les chiens aboient, la caravane passe".

source: vox populi