Réplique de Jammeh à Barrow: " Non, tu ne prêteras pas serment jeudi en territoire gambien"

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2017 à 09:19 | | 0 commentaire(s)|

De son "exil" à Dakar sur le chemin de retour du sommet Afrique-France du Mali, Adama Barrow a parlé à son peuple. Du manière catégorique et ferme, il informe les Gambiens qu'il va prêter serment le 19 janvier et nulle part ailleurs que sur le sol gambien.



"Je précise qu’à partir du 19 janvier, je commencerai à exercer mes fonctions de président de la République de la Gambie", a dit Me Mai Ahmeth Faty qui parlait en son nom , hier, lors d'une déclaration devant la presse. Seulement, les observateurs se demandent où et comment le président Barrow va-t-il prêter serment?



Yahya Jammeh ayant déjà prévenu qu'il ne va pas prêter serment en Gambie, tant que ses recours n'ont pas été statués par la Cour suprême. Le président déchu a fait savoir à toutes les autorités militaires et aux commandants territoriaux à savoir les gouverneurs, qu'il n' acceptera pas qu'Adama Barrow soit investi de ses fonctions de chef d'Etat le 19 janvier prochain comme prévu par la CEDEAO.



De même, il a demandé à la Cour suprême de ne pas procéder à l'investiture d'Adama Barrow comme nouveau Président élu de la Gambie. Puis , le "Babiili Mansa" a laissé entendre qu'il va prendre des arrêtés d'injection dès aujourdhui, 17 janvier 2017, pour leur application stricte. Cela risque de dégénérer. Source: Le Témoin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook