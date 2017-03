Réplique de Mimi Touré au maire de Montréal:"votre propre mairie a fait l'objet d'investigations pour faits de corruption graves" L'envoyée spéciale du chef de l'Etat Aminata Touré a porté hier une cinglante réplique au maire de Montréal Denis Coderrequi, dans une vidéo publiée sur le net, a adressé son soutien à Khalifa Sall et taclé au passage le régime.

En réponse au message vidéo sur l'affaire sur l'affaire des fausses factures de la mairie de Dakar, Mimi Touré rappelle au maire de Montréal que sa ville a fait l'objet d'investigations pour faits de corruption graves.



Elle soutient que " les conclusions sulfureuses de ce rapport mettent en exergue un vaste système de corruption basé sur des appels d'offres truqués au sein de la mairie de Montréal avec versement de pots de vin à divers politiciens".



L'ancienne premier ministre révèle également qu'en juin 2013, le maire de Montréal, Michael Appelbaum a été arrêté pour faire face à 14 chefs d'accusation y compris ceux de corruption et d'abus de confiance. Il a ainsi été été reconnu coupable en janvier dernier de fraude envers le gouvernement canadien, abus de confiance et de complot dans le but de commettre une abus de confiance.



Dans le même sillage, elle évoque d'autres affaires de corruption ayant touché la ville de Montréal et assène, "ce qui vaut pour le Canada, vaut pour le Sénégal. La corruption des élites est tout aussi inacceptable à Montréal qu'à Dakar. Ce message est aussi adressé à votre collègue, la mairesse de Paris qui doit bien se souvenir du scandale des faux emplois de la mairie de Paris qui ont, en leur temps, défrayé les chroniques judiciaires".



Sur cette lancée, Aminata Touré soutient à l'endroit du maire de Montréal, " je voudrais vous faire noter qu'en 2017, le paternalisme et la condescendance n'ont plus leur place dans nos relations. Figurez-vous que nous, au Sénégal, aspirons aux mêmes standards de bonne gouvernance que vous, au Canada. Les sommes d'argent incriminées pour les fausses factures de la mairie de Dakar permettraient de financer la création de 15 postes de santé équipés".



Elle soutient alors que sans bonne gestion des deniers publics, il est impossible d'atteindre les objectifs de développement.



En conclusion Aminata Touré demande au maire de Montréal de s'abstenir de s'immiscer dans les affaires judiciaires du Sénégal qui est un pays souverain et qui dispose d'une justice indépendante.



source: vox populli

