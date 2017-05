Réplique de la questure de l'Assemblée Nationale, "les affirmations de Me El Hadj Diouf sont erronées et défient tout bon sens" La questure de l'Assemblée Nationale a démenti les propos de Me El Hadj Diouf affirmant que chaque vidange des voitures de l'Assemblée Nationale, était facturée à 180 mille francs CFA par véhicule, tous les mois.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2017 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

Le deuxième questeur de l'Assemblée Nationale qui soutient que ces affirmations sont erronées et défient tout bon sens, somme Me El Hadj Diouf de donner les preuves de ses allégations à la presse. Aussi, la député Awa Niang tient à démentir formellement son collègue, porte la réplique et soutient, "aucun véhicule n'est vidangé tous les mois. Chaque véhicule fait une vidange tous les 5000 kilomètres. Ce qui fait que de nombreux véhicules peuvent rester 2 ou 3 mois, voire plus sans faire de vidange, affirme-t-elle. Puis elle ajoute, "pour les chiffres avancés, il s'agit d'une pure affabulation. Que Maître El Hadj Diouf apporte des preuves pour étayer ses allégations. Il en est incapable. Chaque vidange simple est facturée 21 550 francs Cfa et la grande vidange complète 53 035 francs Cfa".



Selon le deuxième questeur de l'Assemblée Nationale, il n'y a ni vidange à 180 000 francs Cfa, ni 30 millions de francs Cfa par mois détournés détournés à l'Assemblée Nationale, " sauf dans l'imagination fertile d'un parlementaire pour qui, seules comptent les bombes verbales sans rime, ni raison. Même si le personnage n'est pris au sérieux par personne, il importe de le mettre au défi de prouver la moindre de ses affirmations farfelues", tient-elle encore à clarifier.



source: walfquotiden

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook