Réplique des proches de Mame Maréme Thiam Babou, « elle est partie toute seule pour répondre au procureur »

Mame Maréme Thiam Babou de la Cojer est arrêtée par la Gendarmerie de Fimela sous ordre du procureur de Fatick. Et de source sûres que Leral a approché ont sous l’annonima ont expliqué que la rivale de la directrice de la petite enfance a été arrêtée à Dakar avant être envoyée à Fatick. Seulement, la réponse ne s'est pas faite attendre, des partisans de Mame Maréme Babu ont monté au créno pour démonter cette affirmation.



Une déclaration battu en brêche par les proches de la concernée, un deux, Abdoul Aziz Diouf COJER de Pikine revient en ces termes : ce n’est pas vrai Mame Maréne n’a pas été arrêtée à Dakar, ce matin c’est elle-même qui est partie à la gendarmerie de Fimela accmpagnée de son époux pour répondre au procureur ». Pour ces derniers la vraie histoire n’a pas été donnée Maimouna Yade qui prend la balle au rebond va plus loin et lache « jusqu’au moment où je vous parle Mame Maréme n’a pas reçu de convocation, tout a été fait par appel téléphonique et elle n’a pas rencontré le procureur, d’ailleurs Mame Mareme va passer sa première nuit en garde à vu et demain elle fera face au procureur ».



Seulement, Leral.net qui suit cette affaire depuis la bataille rangée qui s’était produite dans les locaux du siège de l’APR sis sur la Vdn avait annoncé il y a quelques semaine le refus de la dame Bàbou d’aller déférer à une convocation du procureur de Fatick.



Khary DIENE, Leral.net





article qui relatait la convocation de Mame Maréme Thiam Babou:http://www.leral.net/Non-respect-de-la-consigne-de-Macky-Sall-Marieme-Thiam-Babou-la-dissidente-de-l-Apr-dans-l-oeil-du-cyclone_a192350.html