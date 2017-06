Réponse à Abdoulaye Fall, porte-parole du PTP

L'opinion est témoin et spectatrice des discours fantaisistes de celui qu'on surnomme en France le « DSK sénégalais », piètre comportement pour celui qui clame une légitimité usurpée au grand malheur des adeptes de la morale et de l'exemplarité. "Elle m’a embrassé en partant, vous pensez que si je l’avais violé, elle l’aurait fait ? " dixit El Hadji Diouf, lors ce que interpellé sur son coup de force sur la fille reçue dans sa chambre d'hôtel à Paris.



Tout comme Fatou Camara, je demande à El Hadji Diouf de la fermer, car il ne constitue nullement un exemple, ni une référence.



Quand on s'attaque à Moustapha Cisse LO, il faut avoir le niveau et l'aptitude en amont. Son aura et sa dignité ne sauront pâtir de verbes et de diatribes venant de mercenaires politiques. Quand on prend quelqu'un pour mentor, on doit s'assurer de 3 choses : a t-il une moralité exemplaire ? ; est-il à la solde des plus offrants ? ; a-t-il une dignité ? ; Malheureusement, aucun de ces critères n'est reconnu chez El Hadji Diouf couramment connu sous le sobriquet du « DSK Sénégalais».



Par ailleurs, ces mercenaires politiques, connaissent-ils le parcours de l'homme devenu aujourd'hui le patron des parlementaires de la sous-région ? Si Hadji Diouf et son larbin Abdoulaye Fall avaient la moindre idée de ce que représente le président Moustapha Cisse LO, ils seraient plus adeptes à la reconnaissance de l'exceptionnel parcours de l'homme plutôt qu'à se cantonner dans leur petit quartier, gérant un carnet des plus offrants, se soumettant à l’exercice ridicule de défenseur de celui qui porte l'immoralité et l’indécence partout où il va. Les va-et-vient de Me El Hadji Diouf dans les couloirs du Palais quémandant est une honte pour quelqu'un qui se dit indépendant. De qui se moque-t-il ?





Celui qui est plutôt appelé le singe de l'hémicycle a un caractère ignoble, qui l'amène à dire que Yahya Jammeh mérite respect et considération dans le monde entier. Défendre celui qui a kidnappé, séquestré et abattu des innocents, voilà son métier. Cet homme est profondément immoral. Le peuple n'est pas amnésique et saura le sanctionner le moment venu.





El Hadji Diouf n'a aucun respect pour les femmes, après avoir insulté ses braves femmes de l'Assemblée nationale, il s'est mis à dénigrer la brave femme qu'est Fatou Camara. Non sans oublier son histoire de sexy party à Paris ou dirais-je de viol ? - Nous ne sommes pas amnésiques et n'avons pas besoin d'un homme aux mœurs légères dans notre assemblée nationale.





Tantôt il déclare que Macky SALL est le meilleur président au Monde, tantôt il affirme le contraire. C'est un manque de conviction notoire, et en politique, ce type d'attitude est sanctionné de manière trés sévère par les électeurs et ça sera le cas.





Par ailleurs, El Hadji Diouf n'a pas fini son épopée obscure en défendant des voleurs et criminels. C'est à se demander s'il exprime pas de cette façon, sa vision de la société.





Qui a défendu Hisséne Habré, condamné pour « crimes de guerre », « crimes contre l’humanité », « tortures » et « viols » - c'est El hadji Diouf. Cet homme n'a que faire des droits humains. Son seul fonds de commerce, c'est s'accrocher à l'Assemblée nationale, haut-lieu pour lui, de manoeuvres comme à l'accoutumée, pour alimenter en espèces sonnantes et trébuchantes son micro parti d'ailleurs sans programme.



Le président Moustapha Cisse LO a été élu pour la première fois député à l’Assemblée Nationale sénégalaise dans la mandature de 1998 à 2001. Il sera réélu en 2007 et en 2012. Élu en 2012 deuxième Vice-Président de l’Assemblée Nationale du Sénégal. Cela démontre la confiance que le peuple a, en sa personne.



Le 4 février 2016, a l'unanimité, il succéda au Président sortant du Parlement de la CEDEAO (15 États membres) après avoir été le troisième vice-président de l’institution au cours de la 3e Législature.



Pauvre Abdoulaye Fall, penses-tu que ce parcours est comparable à celui de ton guignol El Hadji Diouf, chef de votre parti télécentre ?





Mouhamed Koudo

Chargé de Communication du Président Moustapha Cissé LO