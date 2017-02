Réponse à Babacar Gaye: Babacar, fo toch ?

Ces gens qui ont même relégué leur réflexion et leur conviction au profit de Wade family ne s’émeuvent plus de rien sauf de Macky SALL. Il est constamment à l’affût des sorties du Président de la République, c’est tout ce que Babacar GAYE a trouvé pour donner un sens à son oisiveté politique.



Il pousse juste le bouchon un peu trop loin, car si nous lui acceptons ses sorties inconsidérées et maladroites trois quart du temps, nous lui reconnaissons le droit de s’exprimer librement et de raconter les niaiseries qui lui plaisent tant que cela l’amuse et surtout tant que ça nous évite de devoir importer des opposants pour rééquilibrer notre landerneau politique en mal d’alternatives. Cette fois le voilà qui sort pour nous dire que Macky SALL devrait respecter les Sénégalais qui l’ont élu. Je voudrais dire à Babacar GAYE que je fais partie de ceux-là qui ont réfléchi et qui ont élu Macky SALL en âme et conscience.



Que nous referions 100 fois la même chose dans les mêmes conditions car nous préférons la lhaussure de Macky SALL à tous les Wade apparentés à Maitre Abdoulaye que ce pays peut offrir. Pour l’un d’eux nommé Karim, nous préférons même la chaussette de Macky SALL au bonhomme, à son offre politique si cela existe, (j’en doute) quel que soit par ailleurs l’apport que puisse lui porter sa sœur qui nous dit-on, a du cosigner sa thèse à la Fac pour la rendre acceptable.



Babacar je ne sais par quelle alchimie Wade père a réussi à te séparer de ton tawhid au point que tu ne sois plus capable de raisonner, mais je peux te dire que les gens comme moi qui avons élu et qui allons réélire le Président Macky SALL, n’avons aucun problème avec notre Président ; et que si par extraordinaire, le Président ne nous respectait pas, nous n’avons surtout pas besoin de toi pour nous aider à nous faire respecter.



Sinon tu serais capable de broncher et d’élever la voix quand Abdoulaye en donnant 5 ministères à son fils bien-aimé, n’a trouvé d’autres explications que de vous servir que personne dans votre PDS n’a les capacités de Karim WADE. Tu t‘émeuvrais qu’Abdoulaye WADE choisisse Karim WADE comme le candidat naturel du PDS ? Tu n’accepterais plus alors de servir de pantin pour un voleur de deniers publics jugé et condamné. Babacar Fo Toch ?



Es tu sur d’être fier tout seul dans ton Roukou Manna Kan ? Nous, nous le sommes, et nous sommes en phase avec ce Président qui nous ressemble. Peut être un peu trop à votre goût, car par faiblesse et par complexe, vous souffrez de devoir supporter un Président qui vous ressemble, qui plus est, Macky SALL a cheminé avec vous dans les arcanes du pouvoir sous Wade. Votre esprit paresseux se contente de croire qu’il n’a alors pas grand-chose de plus que vous.



Vous ne vous souvenez plus qu’il a dû recommencer, qu’il a dû vous lâcher avec votre pouvoir et vos parures pour retourner parler au peuple, et pour s’en remettre à ce jugement clair et concis qui fait de lui le Président de tous les Sénégalais par la seule volonté du peuple souverain. Il est bon de vous rappeler que pour ce faire, ce même peuple a dû vous virer et vous jeter à la face tout le discrédit, toute la suspicion et tout le dégoût qui pèsent sur vous et que vos invectives stériles alimentent et consolident allègrement. Babacar Fo Toch ?



As-tu seulement conscience de ton Roukou Manna Kan ? Si tu continues ainsi de couvrir de honte ton askan, le reflet de ton visage sur le miroir sera tellement couvert de contradictions et de mal être que la glace n’aura d’autre choix que de se briser. Babacar Fo Toch ? Babacar pourquoi crois-tu que tu n’as plus le droit de te taire ?



Occupe- toi de toi Babacar, et des déphasés de ton parti ou de ce qu’il en reste, en principe, tu devrais avoir beaucoup à faire, alors laisse-nous à notre sort de Sénégalais fiers de notre Président qui sait comme notre peuple le sait, qu’un Président ne se décrète pas.



Le sort présidentiel tu devrais le savoir est le résultat de la conjonction de plusieurs choses complexes dont Dieu seul a le secret. Qu’il ne s’agit pas de le vouloir pour le devenir. Je n’ai pas besoin d’être devin pour savoir que toi tu ne seras jamais Président du Sénégal, que Macky continuera jusqu’en 2024 parce que vous n’êtes pas en capacité de nous proposer mieux, mais tu devrais savoir tout au moins que le prochain Président du Sénégal est depuis longtemps dans les décrets divins.



Gueumeul Yallah Babacar, et si tu as un problème avec ça, va voir Tonton Gaston Mbengue, et rejoins son mouvement Nangou Ndogalou Yallah qui pourrait t’aider à mieux accepter ton sort seul dans ton Roukou Manna Kan et enfin, tu supporterais mieux mon lion. Le Président de tous les Sénégalais s’appelle Macky SALL, n’essaie pas de nous manipuler, nous avons bien compris son discours et sommes très fiers de lui.



Pape SARR Duc de Diapal