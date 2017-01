Réponse à Dethie Fall: On ne peut plus nier l’évidence des transformations sociales sous Macky Sall ( Cheikh NDIAYE)

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2017 à 22:02 | | 1 commentaire(s)|

iGFM – (Dakar) La sortie de Dethié Fall sur le bilan du président Macky Sall hier à Mbacke repose le niveau intellectuel et politique de celui qui a été propulsé ou imposé comme numéro 2 du Rewmi . Si ce politicien utilise le budget cumulé et passer sous silence tout ce qu’il a permis de réaliser et dans tous les domaines , c’est qu’il est comme son leader incapable de faire preuve d’objectivité. Avant de sortir de Dakar, il a dû voir comme le président a bousculé les limites de l’autoroute jusqu’à Sindia et qu’il a pu aussi admirer ( puisqu’il ne peut fermer les yeux) cette ville neuve Diamniadio (en moins de deux ans) qui incarne et symbolise la volonté, le volontarisme, le pragmatisme et le génie du president Macky Sall, qui est aussi celui de l’homosenegalensis. Dehie Fall a aussi vu les transformations majeures que le president Sall est en train de réaliser à thies où les travaux de l’autoroute Ila Touba sont visibles. Mbacke _Touba ,deux territoires importants sont déjà viables ,compétitifs et seront d’une contribution inestimable dans la voie de l’emergence avec les grands projets en cours d’exécution. Ces deux villes ont tourné le dos aux manipulateurs puisque jamais un president n’a été aussi attentif et engagé aux aspirations de ses populations que le president Macky Sall. C’est pourquoi d’ailleurs le rewmi et son leader Idrissa Seck, ne sont plus que des caisses de résonance de declarations inaudibles d’ Idy refusant difficilement le départ à la retraite que voudraient lui imposer les neo opposants de Manko , d’ Abdourahmane Diouf au détour d’un voyage pour arracher le porte parolat au député Thierno Bocoum qui ne pense qu’à son mandat et enfin à Dethie Fall qui veut combler l’abandon du combat politique de son leader. Dire la vérité aux sénégalais et refuser la manipulation du peuple est l’acte d’opposition le plus crédible et cela est bon est à savoir. Le radicalisme de Manko W Senegal est tout simplement une frustration face aux réalisations de SE.Macky Sall.



Cheikh NDIAYE

Conseiller Technique à la presidence de la République

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook