Réponse à Piqué: Pape Ndiaye Souaré dément et explique

Son tweet pour répondre à Gérard Piqué a fait exploser les réseaux sociaux avec 120 mille réactions. S’il y a certains qui ont défendu Pape Ndiaye Souaré et partagé son avis, d’autres l’ont traité de tous les noms, allant même jusqu’à l’accuser de vouloir chercher du buzz en voulant s’en prendre au défenseur barcelonais.



Mais pour mettre fin à ce bruit, le défenseur sénégalais a fait disparaître le tweet en question de son compte avant de démentir l’avoir publié. Il écrit sur son compte : «Salut tout le monde. Je veux juste informer que mon compte twitter a été piraté. Et je tiens à préciser que les mots utilisés et les photos partagées ne viennent pas de moi. Mon équipe a finalement réussi à récupérer le compte, je suis toujours désolé pour les dégâts causés.» Parfaitement, un tweet qui aurait pu mettre de l’eau dans le vin. Mais les internautes continuent de réagir sur le compte twitter de Souaré.



Pour rappel, suite à la qualification du Real Madrid à la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich (4-2 ap), Gérard Piqué avait posté un tweet sur son compte pour décrier l’arbitrage jugé favorable à Ronaldo et compagnie. A la surprise générale, c’est Pape Ndiaye Souaré qui a aussitôt porté le combat et rappelé à Piqué, photos à l’appui, la demi-finale de 2009 opposant Barcelone à Chelsea. Pour le défenseur sénégalais, ce jour-là, l’arbitre du match Tom Ovrebo avait fermé les yeux sur quatre penaltys des Blues, finalement éliminés par Piqué et consorts.





Thierno Malick Ndiaye avec footplus

