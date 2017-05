Réponse à Thiate : Du Sophisme, y'en a marre

A l'occasion d'un point de presse Thiat, un membre du mouvement "Y'en a marre" décrète :《Ousmane Tanor Dieng est le chômeur le plus riche du Pays》. C'est une littote qui lui permet de contourner la phrase ou le mot qui fache, comme qui dirait: "tout en l'accusant sans l'accuser. Je vois a travers ce cliché du rappeur politicien, nonobstant l'arrogance et le mepris bien affichés, une marque de délicatesse à l'endroit de notre secrétaire général, sans croire un seul instant que la peur leur l'habiter au point de l'empêcher de le salir ouvertement.



A moins qu'il ne soit pas sur de de la justesse de son propos car, dans la calomnie, parfois, on n'est pas téméraire, on est que courageux. Surtout que le President Ousmane Tanor Dieng inspire le respect, en prenant soin de soi même et des autres, dans sa tenue comme dans son langage. J'y vois également du sophisme, c'est a dire un faux raisonnement qui a quelque apparence de vérité. De quel chomeur Thiat parle t'il? D'une personne sans travail par perte de son emploi ou par manque d'embauche? C'est le cas de leur 'journaliste ' qui a réalisé quelques piges dans le journal la Gazette avant de disparaître. Ou bien celui à qui Voltaire faisat dire: "je suis un gentilhomme, je suis né pour chomer et ne rien savoir"?



Le Président Ousmane Tanor Dieng n'est ni l'un ni l'autre. Issu de la classe moyenne, il vient de loin et a du travailler dur pour franchir les paliers à la faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop UCAD puis à L'École Nationale de l'administration et de la Magistrature ENAM, comme d'autres sénégalais pour devenir un Diplomate et plus tard un homme d'État brillant et apprécié par qui de droit. Certes, il n'occupe plus la fonction de Ministre d'État Ministre des Services et Affaires Présidentiels depuis la première alternance survenue en 2000. Cela ne fait pas de lui un chomeur car, il demeure jusqu'au moment de sa retraite, un fonctionnaire de l'État du Sénégal. Son tort c'est d'occuper encore une position qui fait de lui une cible privilégiée pour les chasseurs de prime en quête de notoriété.



On lui reproche d'avoir empêché le naufrage du Parti Socialiste en organisant avec brio la résistance entre 2000 et 2012, et de planifier̀ la reconquête et l'exercice du pouvoir par notre Parti. Est-il aussi fortuné que le laisse entendre le rappeur le plus riche du pays? Je n'en sais rien et lui souhaite de l'être si tel est son désir. Quand aux dirigeants de y'en a marre du rap, le masque tombera un jour, et les sénégalais decouvrirons leur véritable nature. En attendant, Thiat et ses amis, les "pauvres", sont dans les avions et les voitures de luxe, à longueur d'année. Rendons grâce à Dieu qui leur a permis de mener cette dolce vita. Ils se sont payé un petit tour là-bas au Congo, afin de réveiller le ''Leopard qui dort" et l'initier à la democratie et à l'exercice des libertés.



Quel punch, quelle noblesse! La diplomatie sénégalaise à été habile dans la gestion de ce dossier qui nous a valu quelques frayeurs. Déjà, la presse fait état de dissidents du mouvement qui denoncent la gestion de sommes d'argent astronomiques remis a y'en a marre par qui, et à quelle fin? Cinq cents quinze million de francs lit on dans un quotidien. Parbleu! C'est un disque d'or acquis sans une seule note de guitare ou de keyboard. De la à les soupçonner de livrer une opinion politique "financée", il n'ya qu'un pas que je n'hésite pas a franchir allègrement. Ils ont découvert un filon d'or, et l'occasion faisant le larron, se sont données une nouvelle vocation: la Râpe, ou le Rap chantage. Ils sont riches en râppant les chefs d'État dont ils ont contribué à l'élection en chantant en choeur 'y'en a marre', y'en marre...... C'est encore du sophisme quand il disent :''nous n'avons pas élu le President Macky Sall, nous avons voté contre Maitre Abdoulaye Wade' . Le systeme electoral au Sénégal ne permet pas de voter contre un candidat . Le vote y est positif ou nul.



S'ils insistent malgré tout, nous leur concéderont qu'ils ont voté contre Me Abdoulaye Wade en introduisant dans l'urne un bulletin marron beige. Dans ce cas, ils doivent être satisfaits et se suffire du départ du Président Abdoulaye Wade, ou, à défaut se résoudre à s'engager dans le combat politique en presentant un candidat a l'élection présidentielle de 2019, afin que le pays soit gouverné par eux même selon leur convenance, leur vision et leur projet. C'est facile, il suffit de nous faire rêver d'un Sopi en nous promettant de réaliser dans le court terme, l'autosuffisance alimentaire, l'emploi à plein temps pour des jeunes, la sécurisation du pays, son essor économique , artistique et culturel, le raccordement de tous les hamaux du pays sur les differents reseaux hydraulique, electrique et routier, une gestion transparente des deniers publics, et bien d'autres merveilles dont raffolent les sénégalais, et que leur inspirera une tricherie par exemple sur les conclusions des Assises nationales.



Bien sur l'opposition, incapable de se prendre en charge, loin du père vieillissant à Paname, du fils en exil, sans esprit, entre avec fracas dans le rythme avec le secret espoir d'être élue, ignorant royalement que le prochain Président bénéficiera d'un état de grâce éphémère avant d'être la victime du même y'en à marre du Rap obligé de crier pour exister. Qu'ils se gardent bien de compter sur elle pour leur ouvrir les portes du Palais de la Republique. Ils pourront juste les accompagner au parlement. Quand à Ousmane Tanor Dieng, votre chômeur le plus riche et paradoxalement notre haut fonctionnaire, il ne vous répondra jamais car ne vous entendant point. D'un pas sur, faisant fi de toutes les pressions, sans ralentir jamais , sans hâter sa marche, il guide au but certain ses compagnons verts.



Souffrez donc qu'il existe car le Sénégal n'est pas votre propriété. Les socialistes et bientôt les sénégalais en ont marre du sophisme.



Ibra Fall