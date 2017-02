Réponses politiques avec Patrice Sané, membre de l'APR:"Avec la CMU et le PUDC, Macky Sall est en train de soulager les populations"

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2017 à 09:06

Dans cet entretien dans l'émission "Réponses politiques", Patrice Sané, le bouillant et controversé membre de la Convergence des Cadres Républicains revient sur le voyage d'Etat de Macky Sall en France, les affaires Bamba Fall et Barthélémy Dias et aussi, l'actualité politique à l'APR.



Patrice Sané fustige aussi la paresse et l'inactivité politique de certains Directeurs généraux de société qui pensent qu'avec le tapage médiatique, ils peuvent tromper Macky Sall. Patrice Sané reste toutefois formel sur le bilan de Macky Sall qui est satisfaisant selon lui, puisqu'avec le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) et la Couverture maladie universelle (CMU), le président de la République est en train de soulager les populations.

