Report de l’inauguration de l’aéroport Blaise Diagne : Le Dg de l’Asecna se démarque

Le patron de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et en Madagascar (Asecna), veut dégager toute responsabilité sur un quelconque report de l’inauguration du nouvel aéroport Blaise Diagne de Diass.



A la lecture de son communiqué, son agence est loin d’être un facteur bloquant de l’ouverture prochaine de l’aéroport. En effet, suite à notre article du jeudi 31 août, le Directeur général de l’Asecna, Mohamed Moussa, nous a envoyé une correspondance relative à un probable blocage de l’ouverture de l’Aéroport international Blaise Diagne par l’Agence.



Et dans la note signée par le Dg par intérim, Attoumani Amada, l’Asecna rappelle que «depuis 2002, les hautes autorités de la République du Sénégal ont fait le choix avisé, d’associer l’Asecna à toutes les étapes de ce projet qui fera non seulement, la fierté de la Communauté des Etats membres de l’Agence de disposer d’une infrastructure de cette envergure dans la sous-région, mais également de toute la communauté aéronautique internationale».



Et de poursuivre : «En tant qu’instrument technique de ces Etats membres dans le domaine de la navigation aérienne depuis sa création le 12 décembre 15, l’Asecna a toujours su prendre la mesure de la prompte réaction à toutes leurs sollicitations en général et de l’Etat du Sénégal en particulier, dans le cadre des missions d’accompagnement à leurs projets nationaux relevant du domaine de l’aviation civile.»



Par conséquent, fait savoir le boss de l’Asecna, «il ne saurait autrement que l’Asecna puisse mettre à contribution, son expertise dans l’accompagnement soutenu de l’Etat du Sénégal dans le cadre de la mise en service de l’Aibd, conformément aux échéances retenues par les hautes autorités sénégalaises».



Pour ce qui est du crash de Senegalair, l’Asecna qui n’a pas été impliquée dans un accident d’avion depuis plus de 60 ans, dit être «blanchie par le rapport du Bea».







