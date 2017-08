Reportage Leral sur la virginité : reconstruction et réfection de l’hymen pour redevenir vierge via la chirurgie, les Sénégalais déflorent la question

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2017 à 12:12 | | 0 commentaire(s)|



Certains docteurs peuvent réussir la réfection de l’hymen pour redonner aux femmes leur virginité. Une intervention possible, mais très coûteuse. Mais, certains Sénégalaises ne rechignent pas à refaire leur hymen, afin de conserver leur dignité quand leur mari fêtera avec elles la nuit nuptiale. Reportage Leral.net…

