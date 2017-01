Reprise du procès ce matin : Le procureur requiert 10 ans ferme et un mandat de dépôt contre Barthélémy Dias

Dans ses réquisitions, le maître des poursuites a tenté de démonter la culpabilité de Barthélémy Dias et de ses codétenus. Selon lui, Barthélémy Dias et ses camarades se sont refusés dans des dénégations systématiques pour se tirer d’affaires mais précise le parquet « la ruse et le mensonge ne passeront pas dans ce procès. »



A l’image des avocats de la partie civile, le représentant du parquet estime que c’est le maire prévenu et sa bande qui ont débuté les hostilités. Dans son réquisitoire, le procureur a essayé de démontrer que Barth détenait une arme de calibre 38. Mieux, le maitre des poursuites a estimé que l’arme que Barth tient dans la main gauche est différente de celle qu'il a remise à l'instruction. Il a requis contre, Barth de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner avant de requérir10 ans de prison ferme contre Barth et le décernement d’un mandat de dépôt.



Pour ses codétenus, il a requis 5 ans de prison ferme sans mandat de dépôt. Pour les « nervis » du Pds, le maitre des poursuites a requis 2 ans contre eux pour rassemblement illicite. 10 ans de prison ferme ! Telle est la peine qu’encourt le maire de Mermoz accusé dans la mort de Ndiaga Diouf. Le procureur a requis 10 ans de prison ferme et un mandat de dépôt contre le maire socialiste. Le procès reprend aujourd’hui



Libération

