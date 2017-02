Reprise du procès de Laurent Gbagbo, ex-Président de la Côte d'Ivoire

Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a repris lundi à la Cour pénale internationale après une pause de deux mois. Il avait plaidé non coupable à l'ouverture de son procès en janvier 2016.



Laurent Gbagbo, 70 ans, premier ex-chef d'Etat poursuivi par la CPI, est accusé de crimes contre l'humanité, meurtres, viols, actes inhumains et persécutions pour son rôle dans la crise née de son refus de céder le pouvoir à Alassane Ouattara.



Ce dernier a été reconnu vainqueur notamment par les Etats-Unis et l'Union européenne, à l'issue de l'élection présidentielle de fin 2010.



Les violences avaient fait plus de 3.000 morts en cinq mois, transformant certaines zones de la Côte d'Ivoire en champ de bataille



M. Gbagbo avait finalement été arrêté en avril 2011 dans le palais présidentiel après plusieurs jours de bombardements de la force française Licorne.



Source BBCAFRIQUE