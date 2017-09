Reprogrammation Af Sud-Sénégal: Georges Weah donne son avis Présent au Burkina Faso pour présenter ses condoléances aux autorités suite aux attaques terroristes dont le pays a été victime, le 13 Août 2017 et au décès du Président de l’Assemblée nationale, Salifou Diallo, Georges Weah, candidat à la présidentielle libérienne du 10 octobre prochain, s’est entretenu avec le média Lefaso.net. Il a évoqué diverses questions dont la décision de la FIFA de faire rejouer le match Afrique du sud-Sénégal, en éliminatoires du Mondial 2018.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2017 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

Quel commentaire faites-vous de la décision de la FIFA de faire rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal en éliminatoires du Mondial 2018 ?





Il existe des règles dans le football. Si ces règles ne sont pas respectées, je crois que le mieux est de réparer. S’il faut rejouer le match parce qu’il y a eu un problème, je pense que c’est mieux de le faire pour donner la même chance à tous.



C’est comme en politique et surtout, au Kenya. Si un candidat aux élections se plaint de fraudes et que cela est avéré, il faut reprendre les élections. C’est pourquoi je trouve que la Cour suprême kényane a pris une bonne décision. Pour le match, s’il a été entaché d’irrégularités, il faut rejouer le match pour faire justice.



Mais on a comme l’impression que la décision vise à donner plus d’avantages au Sénégal…



Nous parlons du football. Tout le monde a des avantages. Comme un biscuit que tu veux casser en deux parts égales et que finalement, que tu te retrouves avec six morceaux. C’est le football et rien n’est acquis d’avance. Peut-être que le gagnant d’avant, peut perdre ou il peut encore gagner. Mais le plus important à mon avis, il faut toujours chercher une solution quand il y a un problème. Je pense que c’est la solution que la FIFA a trouvée afin que les choses aillent mieux.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook