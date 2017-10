Reprogrammation du combat Modou Lô / Lac 2 en 2018 : Le CNG rappelle Pape Abdou Fall à l'ordre

La déclaration du coordonnateur de Pape Abdou Fall Productions, Abdou Lahad Ndiaye, d’organiser le combat Lac 2 / Modou Lô en 2018, en février ou en mars, a pris de court plus d’un dans l’arène. Plus qu’une bombe, cette volonté affichée de différer ce duel a vraiment surpris le monde de la lutte, y compris l’insistance dirigeante de la lutte. Des discussions sont entreprises depuis samedi dernier, entre Pape Abdou Fall et le CNG, sous la supervision du ministère des Sports, pour abriter ce combat dans un bref délai.



Déjà, à l'issue de cette réunion, une mesure d’une importance capitale était retenue. Le stade Léopold Sédar Senghor va rouvrir ses gradins à la lutte, suite à la fermeture prolongée du stade Demba Diop. Reste au promoteur de formuler une proposition de date après le match international Sénégal/ Afrique du Sud du 14 novembre prochain.



L’annonce d’une reprogrammation du combat en 2018 Modou Lô/ Lac2 prend à contre-pied toutes ces démarches. Cette velléité de report n’enchante pas du tout le CNG. Thierno Ka, premier vice-président du CNG chargé de la lutte avec frappe et porte-parole du bureau, s’explique. « Sur le principe, ce n’est pas au promoteur de repousser ou de reprogrammer ce combat. Maintenant, je viens juste d’être informé. Il va falloir discuter avec le promoteur ».



Le CNG et Pape Abdou Fall vont donc continuer les échanges sur cette affaire. Un feuilleton qui n’a pas encore livré tout ses secrets.





