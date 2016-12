Requête aux fin d'annulation de la procédure : l'avocat de Toumba Diakité accélère la cadence

Après avoir affiché sa réticence à être extradé vers son pays natal, la Guinée lors de son face-à-face avec le procureur Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba Diakité peut croiser les doigts pour que la Chambre d'Accusation accède à la requête de son avocat.



En effet, Maître Baba Diop va introduire aujourd'hui une requête aux fins de nullité de la procédure pour vice de forme. Car, selon le plaideur, l'audition de son client ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par la loi. Et même si l'ancien aide de camp de Dadis Camara a été entendu 24 heures après son interpellation, cela a été fait par un Procureur de la République qui n'est pas habilité à entendre un officier de l'armée.



C'est donc une semaine plus tard que le Procureur Général l'a auditionné. Ce qui constitue selon la robe noire, une violation flagrante de la loi et entraîne par conséquent la nullité de la procédure. D'où la nécessité de remettre en liberté son client Toumba Diakité. Suite à cette requête, la balle est désormais dans le camp de la Chambre d'Accusation. En attendant, c'est l'extradition qui le guette si si son pays en fait la demande.



Pour rappel, Toumba Diakité a été interpellé à Ouakam la semaine dernière par la section de recherches de la gendarmerie. Car l'ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara est( accusé d'être le commanditaire du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Un événement sanglant au cours duquel des dizaines de femmes furent violées par les bérets rouges qu'il commandait.



On l'a en sus accusé d'avoir tiré sur le capitaine Moussa Dadis Camar à l'époque Président de la Guinée. Pour échapper à la justice guinéenne, Aboubakar Toumba en cabale, s'était réfugié à Dakar sous une fausse identité au nom de Aboubacar Barry. Il a pu rester introuvable en changeant régulièrement de domicile.



Mais, c'était sans compter avec la perspicacité des gendarmes de la section de recherches qui ont réussi à le dénicher de sa cachette à Ouakam. Une fin de cabale qui marque le début d'un long feuilleton judiciaire à moins que la chambre d'accusation ne tranche en sa faveur.



