Résolution 2334 sur les colonies: la réaction de Netanyahu critiquée et jugée excessive

Mardi 27 Décembre 2016



Il ne s'agit pas d'une suspension mais le gouvernement israélien confirme vouloir limiter ses relations avec les pays qui ont soutenu la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le texte réclame l'arrêt de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés.



Et il a suscité de vives réactions de la part de l'Etat hébreu. La visite du ministre sénégalais des Affaires étrangères a été annulée, tout comme celle du Premier ministre ukrainien, les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité convoqués. Le gouvernement israélien exprime son mécontentement, mais cette réaction est jugée excessive par certains en Israël.



Yair Lapid partage le jugement de Benyamin Netanyahu sur la résolution du Conseil de sécurité. « Cette décision est mauvaise, dangereuse, mal avisée et Israël ne l'appliquera pas », affirme le chef du parti centriste Yesh Atid, aujourd'hui principal opposant au Premier ministre. Mais la réaction du gouvernement israélien, poursuit-il, « n'est pas une politique. C'est de l'hystérie ». Et lui de réclamer que Benyamin Netanyahu vienne rendre des comptes à la Knesset, le Parlement israélien.



Cette réaction du gouvernement « aide les Palestiniens à réaliser leur rêve de voir Israël isolé diplomatiquement », juge de son côté Dov Weisglass, qui fut le directeur de cabinet de l'ancien Premier ministre Ariel Sharon. « Netanyahu entraîne Israël dans les abîmes », juge quant à lui le quotidien Haaretz. Il qualifie la réaction du Premier ministre de « destructrice » et regrette qu'il ferme des « canaux de dialogue avec des pays dont Israël aura besoin dans l'avenir ».



Sous le feu des critiques, Benyamin Netanyahu maintient, lui, sa position: « Israël, assure t-il, ne va pas tendre l'autre joue ». Il espère ainsi bloquer une éventuelle nouvelle résolution de l'ONU avant le départ de Barack Obama.



Source RFI.FR

