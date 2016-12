Résolution de l’ONU : L’ambassadeur de la république islamique d’Iran à Dakar félicite la position du Sénégal

L’ambassadeur de la république islamique d’Iran à Dakar salue la décision courageuse du Sénégal qui, vendredi 23 décembre 2016, a obtenu avec la nouvelle Zélande, le vote du conseil de sécurité de l’Onu sur une résolution demandant l'arrêt des constructions visant à la colonisation par Israël de la Cisjordanie.



« Je félicite la position courageuse du Sénégal en faveur de la Palestine contre l’occupation d’Israël. C’est une décision très importante pour toute la Houma Islamique », a affirmé Son Excellence Einollah Ghafahghavy dans le journal soir de la Tfm.



Son excellence a également rappelé que cette décision s’inscrive dans la lignée adopté au début des années 80 et qui dénonçait déjà l’extension des colonies jugées illégales.



« En réalité la position du Sénégal date à partir 1979 et c’est la première fois qu’on obtient une condamnation unanime contre l’occupation d’Israël. Le Sénégal comme membre du conseil de sécurité a suivi ce dossier avec d’autres pays jusqu’à gain de cause et finalement c’est tout le peuple Palestinien qui est libéré », a fait savoir l’ambassadeur d’Iran au Sénégal, Son Excellence Einollah Ghafahghavy.



Landing DIEDHIOU, Leral.net