Résolution de l'ONU : le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rejette en bloc et accuse Obama

Israël a annoncé qu'elle ne se conformerait pas à la résolution du conseil de sécurité de l'ONU adoptée ce vendredi, qui lui demande d'arrêter les colonisations en cours. Ce ne serait pas la première fois que l'Etat hébreu ne respecte pas les décisions de la communauté internationale.



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rejette en bloc la résolution adoptée ce vendredi par le conseil de sécurité de l'ONU, qui condamne les colonisations.



Par communiqué, ses services ont assuré qu'Israël ne se "conformera pas" à cette décision qu'ils jugent "anti-israélienne" et "honteuse". Cette dernière demande à l'Etat hébreu de "cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est", affirmant que ces colonies "n'ont pas de valeur juridique" et qu'elles sont "dangereuses pour la viabilité d'une solution à deux Etats".



Alors que le représentant des Etats-Unis au conseil de Sécurité de l'Onu s’est abstenu vendredi, permettant l'adoption du texte, le chef du gouvernement israélien a vivement accusé Barack Obama d'avoir abandonné son allié le plus proche au Moyen-Orient à quelques jours de la fin de son mandat.



Et ce, au contraire de Donald Trump qui avait pour sa part, fait pression sur l'Egypte, à l'origine de la résolution, pour reporter le vote.



Source: lci.fr