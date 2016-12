Résolution de l'Onu sur les colonies en Palestine: Israël prépare des représailles contre le Sénégal

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté vendredi 23 décembre un texte condamnant la colonisation israélienne en Cisjordanie et réclamant qu’elle cesse. Une résolution soutenue par les Palestiniens, mais que les Israéliens ont combattu jusqu’au bout. Et, après le vote, ils ne cachaient pas leur amertume, voire leur colère.



Selon RFI, après ce vote, Benyamin Netanyahu a ordonné samedi « une série de mesures diplomatiques ». La résolution, initialement proposée par l’Egypte et qui devait être votée jeudi, avait finalement été présentée au vote vendredi à l’initiative de la Nouvelle-Zélande, du Sénégal, de la Malaisie et du Venezuela, après une volte-face du Caire.



En représailles, le Premier ministre israélien a demandé le rappel « immédiat » de ses ambassadeurs en Nouvelle-Zélande et au Sénégal pour consultation. Israël n’entretient pas de relations avec les deux autres pays.



Il a également décidé d’annuler la visite du ministre sénégalais des Affaires étrangères, prévue en janvier, et tous les programmes d’aide dans le pays. Un échec pour la diplomatie d’Israël qui cherche depuis quelques années à tisser des liens avec des pays d’Afrique pour casser la majorité contre lui dans les instances internationales