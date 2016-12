Résolution sur les colonies en Cisjordanie : Le président Macky SALL et le ministre Mankeur Ndiaye honorent la diplomatie sénégalaise (Par Khalil Diop) Hier comme aujourd`hui, et toujours dans la logique d`un monde de plus en plus tumultueux, notre époque est gorgée de défis dont les solutions ne peuvent en aucune façon être trouvées à travers des attitudes empreintes de pusillanimité. Le Sénégal, chantre des libertés individuelles et du respect des normes du droit international est fier de contribuer à relever les challenges de notre temps et ceux à venir.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Décembre 2016 à 15:35 | | 1 commentaire(s)|

En choisissant de ne pas être un simple spectateur des problèmes qui assaillent notre ère, notre pays a décidé de ne pas rater le train de l`histoire, de ne pas être à la lisière de celle-ci. Il a opté pour l`action, la responsabilité, le courage, en lieu et place d`un fatalisme lâche, du reste, confortable.



Et, c`est tout à l`honneur du président de la République Macky SALL et de son ministre des affaires étrangères monsieur Mankeur Ndiaye qui ont, par cette position hardie, inscrit notre pays au fronton des grandes nations. S`il est vrai que notre pays a toujours été constant dans sa position contre l`Etat hébreux, force est aussi de reconnaître que pour la première fois de l`histoire, une mesure aussi chargée de symbole a été prise.



Le Sénégal a sans conteste de quoi être fier de son ministre des affaires étrangères, qui s`est distingué encore une fois de plus par sa parfaite maîtrise des relations diplomatiques. Ce digne fils du Walo assure et continue d`assurer au pays de la Teranga un parfait rayonnement diplomatique. Ce qui nous réserve d`ailleurs une place respectable dans le concert des nations à la grande satisfaction du président de la République Macky SALL. C`est aussi le lieu de féliciter et d`encourager l`ambassadeur Fode Seck et toute la mission diplomatique représentant le Sénégal a l`ONU.



A travers cette résolution du Conseil de Sécurité de l'ONU enjoignant Israël d'arrêter sa colonisation de terres palestiniennes, notre pays témoigne encore plus que jamais, si besoin est, de tout son ancrage au respect des droits du peuple Palestinien et, au-delà, de tous les peuples du monde. Il s`agit là d`un pari gagné contre cette philosophie cynique d`un Realpolik sans éthique qui étouffe et bafoue à sa guise, le principe sacro-saint de la souveraineté étatique et du droit des peuples à disposer d`eux même.



L'adoption par le Conseil de sécurité des nations unies de la résolution 2334, le vendredis 23 décembre 2016, exigeant l'arrêt immédiat de la colonisation des territoires occupés palestiniens, y compris Jérusalem, par l'Etat d'Israël, au-delà de couper court à une veille injustice, consacre sans nul doute, le rayonnement diplomatique du Sénégal. Cet événement que même les plus optimistes des observateurs avaient voué aux calendes grecques arrive ainsi, tel un éclair dans la grisaille géopolitique.



En effet, depuis 1967, Israël occupe sans aucune base légale une partie des territoires affectés à la Palestine par la résolution 181 du 29 novembre 1947. Nonobstant la résolution 242 du 22 novembre 1967 demandant le retrait des Territoires occupés par Israël, ce dernier a décidé de changer le statut de Jérusalem en 1971. La résolution 338 de 1973 a considéré comme nulles et non avenues ces mesures.



Depuis 1975, le Sénégal préside le comité des nations unies pour le respect des droits inaliénables du peuple palestinien. Notre pays peut alors s`enorgueillir que cette résolution du 23 décembre qu`il a portée avec courage et fermeté soit votée pendant sa Présidence du Conseil de sécurité. N`en déplaisent aux zélateurs pro Israël et aux détracteurs du président SALL, ce dernier et son ministre des affaires étrangères viennent d`entrer dans l`histoire des relations internationales.



Khalil Diop, responsable politique de l`APR à Richard Toll





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook