Respect de la parité à la Mairie de Kaolack : Des élues locales en guerre contre Mariama Sarr

Mariama Sarr, Maire de la commune de Kaolack, qui avait reconnue des failles dans la composition de l’équipe municipale, avait pourtant révélé qu’une solution allait être trouvée à la question de l’application de la loi sur la parité intégrale dans la mise en place du bureau de sa ville. Aujourd’hui, En dépit de l’arrêt de la cour suprême, et malgré toutes les démarches faites pour l’exécution de cette décision, le maire continue de siéger dans l’illégalité.



Le Collectif des Elues locales de Kaolack pour le respect de la Parité, composé de Sokhna Seynabou Mbacké, Ndeye Lobé Lam et Cie, qui ne compte pas laisser Mariama Sarr diriger la Mairie dans l’illégalité, attirent l’attention de l’opinion sur le forcing du Maire qui a bafoué la décision de Justice dans un conseil composé de huit(8) adjoints, dont une seule femme.



Pour réparer cette injustice, des femmes se sont portées volontaire pour défendre la cause féminine qui a osé dire non face à ce qu’elles qualifient «d’injustice». Un combat porté dans les plus hautes instances des juridictions.



Pour rappel, la Cour Suprême du Sénégal, en son audience du Jeudi 08 janvier 2015, considérant que le bureau municipal de Kaolack installé le 18 juillet 2014 n’avait pas respecté la parité à partir du 2ème adjoint avait ordonné la reprise de l’élection.



«Les sept(7) adjoints au maire doivent être réinstallés en respectant la parité, au lieu de nous parler de remplacement comme le prévoit la loi ». Selon Ndeye Lobé Lam.



Dans un document parvenu à igfm il est noté : «En dépit de l’arrêt de la cour suprême, et malgré toutes les démarches faites pour l’exécution de cette décision, le bureau municipal continue depuis lors de siéger en totale illégalité».



Le Collectif des Elues locales de Kaolack pour le respect de la Parité informe : «dans l’ordre du jour de la convocation du conseil municipal en date du 16 Décembre 2016, nous avons noté que vous parlez de remplacement des 6ème et 8ème Adjoints, ce qui ne répond toujours pas à l’obligation qui est faite au bureau de respecter la parité».



C’est dans cette même optique que Lobé Lam et Sokhna Seynabou Mbacké demandent à Mariama Sarr de se conformer à la loi et de respecter l’injonction faite par la Cour Suprême à l’organe qu’elle représente pour que force reste à la loi.



Ainsi donc, l’élection du bureau devra être reprise. Seul le maire, Mariama Sarr et son Adjoint, Docteur Dièye sont épargnés. Les 7 adjoints au maire doivent être réinstallés en respectant la parité.



