Ressources pétrolières et gazières offshore, comment Total contrôle le Sénégal Alors qu'aucune goutte de pétrole n'est encore sortie de terre, il semble que la guerre du pétrole a bel et bien démarré avec les multinationales qui se livrent à un partage du butin au Sénégal, avec la bénédiction des dirigeants.

Malgré la volonté et l'assurance du gouvernement de gérer en toute transparence et responsabilité les ressources pétrolières et gazières, il semble que que cela ne soit en fin de compte qu'un moyen pour faire taire la polémique qui s'était installée depuis l'intrusion de Frank Timis et d'Aliou Sall dans le pétrole.



Depuis que Frank Timis a vendu ses parts à Kosmos et le limogeage de Thierno Alassane Sall de son poste de ministre de l'Energie, la polémique s'est réinstallée. Total contrôle tout. Ce qui est regrettable dans cette situation est le fait que malgré les immenses gisements de gaz et de pétrole que recèle le sous-sol sénégalais, les populations risquent d'être les laissés- pour-compte.



La perspective de cette manne commande de chercher les moyens de prévenir les désordres provoqués ailleurs où la plupart du temps, l'on a assisté au déchaînement des appétits encadrés par des souteneurs extérieurs. Malheureusement, en raison de la faiblesse des Présidents ou de leur boulimie, les accords sont négociés en position d'infériorité. Ce qui fait que le peuple ne se contente finalement que de la portion congrue.



Birahim Seck du forum civil soutient que "la recolonisation est en marche. En termes simples, Total va contrôler toutes les ressources pétrolières et gazières du Sénégal Offshore à travers cette étude de la zone en mer.très profonde.Mieux, du moment où il s'agit d'une étude, pourquoi l'Etat du Sénégal n'a pas lancé un appel en concurrence pour trouver le mieux offrant pour la génération actuelle et future?". Il soutient encore que "seule la publication des termes de ce deuxième contrat, peut nous permettre de savoir si les autres géants pétroliers sont définitivement exclus ou non de la zone en mer très profonde".



