Restitution des 336 titres fonciers de la cité Tobago : Macky Sall, champion de coeur de l'inclusion et de l'équité sociales (Photo -Vidéo) Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2017 à 01:03

Respect de la promesse donnée. En tant président de tous les Sénégalais, le chef de l’Etat a porté lundi après-midi au Palais de la République les habits du champion de l’inclusion et de l’équité sociale avec la restitution des 336 titres fonciers aux ayants droit de la cité Tobago. Cette fameuse cité avait défrayé la chronique le 4 juin 2015, avec l’ordre de sa démolition à cause de leur proximité avec la zone aéroportuaire.



Auparavant, le Président de la République avait pris une importante décision, le mercredi 22 février 2017, à l'occasion du Conseil des ministres, relative à la délivrance aux populations des titres de propriété sur des terrains à usage d’habitation relevant du domaine privé de l’Etat.



Le Président de la République avait demandé au Gouvernement de diligenter la transformation gratuite des titres précaires en titres fonciers, par la simplification des procédures et la sécurisation des transactions.

Parmi ces 336 victimes, 72 personnes avaient vu leurs constructions démolies. L’Etat a décidé de leur verser des aides. «J’ai décidé de faire remettre aux 72 familles dont les constructions ont été démolies des aides qui iront de 10 à 20 millions de francs Cfa. Ceci, en fonction du niveau de démolition. Parce que les gens ont quand même vu toutes leurs économies ruinées. L’Etat qui est là pour tous les citoyens, ne peut pas vous regarder sans réagir», a jouté le Président Macky Sall.





































