Restruturation des Ministères et Agences: Macky Sall prépare un grand chamboulement

Selon nos informations, d’importants changements sont attendus au ministère de l’Energie placé sous la tutelle du Premier ministre Mahammed Dionne depuis le limogeage brutal de Thierno Alassane Sall. Avec les récentes découvertes de pétrole et de gaz, le ministère de l’Energie ainsi que ses démembrements, vont subir d’importantes réformes.



Des sources autorisées renseignent que Macky Sall compte remplacer ledit département par le ministère du Gaz et du Pétrole. Les mêmes changements n’épargneraient pas les entités qui en dépendent. Pour plus d’efficacité et surtout, dans le cadre de la rationalisation des Agences, SENELEC - qui a accompli des performances remarquables sous Makhtar Cissé - va être transformée en Holding, qui aura sous son contrôle l’actuelle Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER).



Il est aussi évoquéune fusion des Agences que sont l’ANER, l’AEME... Pour autant, ces changements structurels ne devraient pas s’arrêter au ministère de l’Energie et à ses démembrements.Il est évoqué de plus en plus, un regroupement des ministères de l’Agriculture et de l’Elevage mais aussi la créationd’un grandministère de l’Enseignement.



Quoiqu’il en soit, il va de soi que ces réformes annoncées vont avoir des conséquences sur la composition du Gouvernement. Une chose est en tout cas sûre : un réaménagement est attendu après les élections législatives et ce n’est un secret pour personne au sein du Gouvernement.





Cheikh Mbacké Guissé

