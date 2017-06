Résultats 1ère journée des Eliminatoires CAN 2019: La Mauritanie démarre fort, les Comores battus au Malawi, la Libye déroule contre les Seychelles, le Soudan surpris par Madagascar chez lui

La CAN fait déjà son retour ! Quatre mois à peine après la clôture de l’édition 2017, remportée par le Cameroun, la phase de groupes des éliminatoires de l’édition 2019, qui aura lieu chez les "Lions Indomptables", a débuté ce vendredi et se déroulera tout au long du week-end aux quatre coins du continent. Déjà, les résultats de certaines rencontres sont tombés et d’autres sont encore attendus.



La Mauritanie démarre fort devant le Botswana



L’équipe de Mauritanie s’est imposée 1-0 au Botswana, ce 10 juin 2017 à Gaborone, pour son premier match dans le groupe I des éliminatoires de la CAN 2019.



Les « Mourabitounes » ont parfaitement débuté les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2019, ce 10 juin 2017 à Gaborone. La sélection mauritanienne s’est en effet imposée 1-0 au Botswana, pour son premier match dans le groupe I. C’est Abdellahi Soudani qui a inscrit le but victorieux à la 78e minute. Au coup de sifflet final, ses partenaires sont venus lui sauter dans les bras et ont longuement manifesté leur joie.



Et pour cause : les joueurs de Corentin Martins ont fait le plein de confiance avant la deuxième journée des éliminatoires, en mars 2019. Les Mauritaniens accueilleront en effet les Burkinabè, troisièmes de la CAN 2017 et favoris de ce groupe I.



Les Comores battus par le Malawi



Mauvaise opération pour la sélection des Comores, en éliminatoires de la CAN 2019. Les Comoriens se sont inclinés 1-0 à Lilongwe, ce 10 juin 2017. Les « Cœlacanthes» ont cédé sur un coup franc du milieu de terrain Gerald Phiri, à la demi-heure de jeu.



Résultat, les Malawites s’emparent de la première place du groupe B, le seul qui soit composé de trois équipes durant ces éliminatoires. C’est dire l’importance de chaque rencontre.

Les « Flames » tenteront de conserver cet avantage lors de la 2e journée, en mars 2018, au Maroc. Quant aux Comoriens, leur prochaine rencontre de qualifications pour la CAN 2019 n’aura pas lieu avant septembre 2018, au Maroc également.



La Libye déroule contre les Seychelles



La Libye est bien entrée dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, ce 9 juin. Au Petro Sport Stadium du Caire (Egypte), la sélection libyenne a tout simplement déroulé devant les Seychelles (5-1). A la pause, les Libyens menaient déjà 3-0. Les Pirates seychellois, encore mis à mal en seconde période, sont parvenus à sauver l'honneur dans les derniers instants. La rencontre s'est tenue à huis-clos.



Le deuxième match de ce groupe E relevé, pour l'instant dominé par la Libye donc, opposera samedi le Nigeria à l'Afrique du Sud.



Le Soudan surpris par Madagascar chez lui



Premier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et première surprise. La sélection de Madagascar, qui n'a jamais participé à une phase finale de la CAN, est allée s'imposer ce 9 juin à El Obeid contre le Soudan (3-1) dans le groupe A.



L'expérimenté Faneva Andriatsima, qui joue au FC Sochaux-Montbéliard, a ouvert le score (15e). Charles Andriamanitsinoro a corsé l'addition sur penalty (62e). Le Soudanais Althar El Tahir a réduit l'écart d'un superbe coup franc (73e), mais Andriatsima a inscrit un 3e but pour les Barea, en profitant d'une grosse erreur du gardien soudanais.



Madagascar prend provisoirement la tête du groupe A en attendant le match Sénégal-Guinée Equatoriale ce samedi 10 juin à 21 heures au Stade Léopold Sédar Senghor.



