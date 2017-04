Résultats définitifs du premier tour de la Présidentielle (ministère de l'Intérieur)

Au lendemain du premier tour, le ministère de l'Intérieur a publié ce lundi après-midi, les résultats définitifs, qui doivent encore être proclamés officiellement par le Conseil constitutionnel.



Le candidat d'En Marche ! Emmanuel Macron arrive en tête , avec 24,01% des voix, selon la Place Beauvau. Marine Le Pen, seconde qualifiée, compte près de trois points de retard (21,30%).



L'ancien ministre de l'Economie, dont le mouvement est né seulement un an plus tôt, fait désormais figure de favori à deux semaines du second tour, prévu le 7 mai. Bon nombre de frontistes imaginaient leur candidate en tête et s'approchant des 27,73% récoltés lors du premier tour des régionales de 2015. Mais ils peuvent se consoler avec un résultat qui reste historique : Marine Le Pen a en effet, battu le record du nombre de voix récoltées par le FN. Elle a recueilli plus de 7,6 millions de bulletins. «Marine Le Pen fera plus de 10 millions de voix dans 15 jours», a pronostiqué lundi matin, Manuel Valls sur France Inter.