Résultats des Législatives à Dakar: Idrissa Seck dénonce "un coup de force du camp présidentiel"

Idrissa Seck dénonce "un coup de force du camp présidentiel"



Mes chers compatriotes,



Depuis l'élection chaotique de la présidentielle de 1988, aucune élection n'a été organisée de manière aussi frauduleuse que celle qui s'est produite le dimanche 30 juillet 2017.



Ces élections législatives qui se sont déroulées dans une confusion totale, se prolongent à travers une volonté affichée du camp présidentiel de procéder à un hold-up électoral .



Cette posture anti-républicaine , préjudiciable à notre démocratie et les stratégies multiples du camp présidentiel, ont fini par éloigner le scrutin du respect de toutes les normes de transparence et de sincérité.



Notre fichier électoral a été manipulé et les cartes d’identité distribuées sélectivement sur des bases partisanes.



Il est clair et établi qu'un coup de force est tenté par le camp présidentiel afin de priver les dakarois de leur victoire.



La confiance renouvelée à leur maire, Khalifa Ababacar Sall est incontestable et sans équivoque.



Ces stratégies en question ont aussi honteusement influé sur les résultats du vote dans d'autres départements du pays, notamment à Guediawaye avec la tête de liste de notre coalition, Malick Gackou.



Il est clair que Macky Sall en vue de 2019, cherche à éliminer ou affaiblir tous ses adversaires afin de s'ouvrir un grand boulevard pour la future élection présidentielle.



La volonté du Président de la République est de plier et domestiquer la démocratie sénégalaise, en la ramenant à son niveau le plus bas.



Tout mérite d'être dit.



J'exhorte le président de la république à se ressaisir, à faire preuve de sagesse et de dévouement à son pays au lieu de gérer ses intérêts personnels.



Sa conduite des élections a entaché l'image du Sénégal.



J'exhorte notre administration qui doit rester équidistante des partis politiques, à ne pas se laisser entraîner dans des aventures périlleuses, qui affectent sérieusement la démocratie sénégalaise.



J'exhorte la justice à être juste car le désordre naît de l'injustice.



J'invite nos médias à ne pas se laisser manipuler par des conférences de presse organisées à 3 heures du matin et à jouer le rôle d'information libre et objective qui est censé être le leur.



J'invite enfin le peuple sénégalais à prendre son destin en main, en refusant les complots politiques d'une époque révolue. La victoire proclamée est une victoire usurpée, obtenue au prix d'une grande régression démocratique.



J'invite tous les compatriotes à une très grande vigilance pour préserver notre pays et empêcher le président de la République de poursuivre son entreprise malveillante, personnelle et antidémocratique .



Mes chers compatriotes, le Sénégal est notre bien commun, il est du devoir de chacun de nous de le préserver.



Que vive le Senegal.



Je vous remercie



Idrissa Seck

Ancien Premier ministre

Président du parti Rewmi