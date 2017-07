Résultats du bac 2017 du premier tour : C’est l’hécatombe

C’est l’hécatombe. Les premiers résultats du baccalauréat 2017 sont jugés ‘’catastrophiques’’ dans l’ensemble, comme ce fut le cas durant les années précédentes. Dans la région de Ziguinchor, sur un total de 239 candidats en compétition au jury 930 de Balingore (département de Bignona), seuls 17 d’entre eux ont décroché leur sésame.



Dans la foulée, 65 candidat sont, quant à eux, invité à se présenter au second tour, dont 12 en série S2, 25 en L2 et 28 en L’. Les 157 autres candidats ne verront par leurs noms figurer parmi les bacheliers de cette année. Toujours dans cette partie du pays, Sedhiou affiche les mêmes tendances, avec seulement 17 élèves déclarés admis au premier tour, sur un total de 259 candidats. Toutefois, un fort taux d’abstention a été relevé dans cette zone à l’examen du baccalauréat.



« Pour ce qui est de la surveillance, il y a une seule absence au niveau du centre 526. Quant aux élèves, il y a eu 27 absences dont 23 candidats individuels et trois cas d’abandons constatés par le proviseur. Et, pour l’autre centre, il y a cinq absences au niveau des élèves, tous de candidat individuels. Mais pour ce qui est de l’organisation de l’examen, tout s’est bien déroulé », a déclaré un chef de centre.



Le nord du pays n’est pas en reste, avec la région de Saint-Louis où 190 candidats ont composé au centre du lycée Ngalléle. Mais seuls six candidat ont été admis d’office et 61 autres convoqués au second tour. Dans la capitale sénégalaise, il n’y a pas d’inversion de tendance. C’est ainsi qu’au lycée mixte Maurice Delafosse, les résultats sont tout aussi mauvais. En effet, seuls 15% des candidats ont été admis au premier tour et 13% appelés au second tour. Dans la région de Matam, au jury 860 d’Agnam, les résultats se déclinent ainsi : sur un total de 136 candidats, 31 sont admis ‘office contre 62 pour le second tour.

Le bac arabe remporte la palme.



Le centre du pays connaît la même courbe de régression du taux de réussite à l’examen du bac. Dans le centre qui abrite le jury 738 de Mbacké, sur les 23 inscrits en série littéraire, sept candidats ont décroché leur sésame au premier tour, contre quatre autres appelés à passer les épreuves du deuxième groupe.



Pour les séries arabes sur les 332 candidats inscrits, 318 ont composé. Parmi eux, on note 100 admis au premier tour et 90 admissibles au second tour. Appréciant ces chiffres, le président du jury, Adama Diagne, par ailleurs inspecteur de l’éducation nationale, les qualifie d’ « abordables dans l’ensemble ». « Ces résultats prouvent le sérieux des candidat des séries arabes, qu’autant plus qu’elles ne sont pas touchées par les fuites d’épreuves constatées » a déclaré M. Diagne.





Walfquotidien