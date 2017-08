Résultats du département de Dakar : Manko Taxawu Senegaal proclame sa victoire avec un écart de 2051 voix

La guerre des chiffres fait rage entre Benno Bokk Yaakaar et la coalition Manko Taxawu Senegaal. Après la victoire décrétée par Amadou Bâ dans le département de Dakar avec un écart de 2885 voix, hier, c’était au tour de partisans de Khalifa Sall de se déclarer vainqueurs dans le département de Dakar.



Barthélémy Dias, Bamba Fall et Cheikh Guèye et Cie ont donné les vrais chiffres de Dakar. Le maire de Dieupeul Derklé, Cheikh Guèye qui fait office de porte-parole du jour, précise d’emblée que la loi électorale interdit la publication des suffrages avant la publication officielle par les organes habilités. Mais pour recadrer la coalition présidentielle qui, dit-il, « verse dans l’intoxication et la désinformation de l’opinion », Manko Taxawu Senegaal a décidé de s’adresser à la presse pour rétablir la vérité des faits. A les entendre, Benno est en train d’abuser de l’opinion. Suffisant pour citer les résultats issus des 19 communes qui composent la ville de Dakar.



Comme Benno, ils ont soutenu avoir ces résultats sur la base des procès-verbaux de leurs mandataires qui ont eu à siéger dans différents bureau de vote du département de Dakar. Après avoir décrété à la proclamation de leurs résultats dans chaque commune, ils ont décrété leur coalition victorieuse avec un total de 111 455 voix contre 108 894 voix pour la coalition Benno Bokk Yaakaar. Soit une différence de 251.



Contrairement à la coalition présidentielle, ils ont proclamé la victoire de la coalition Manko Taxawu Senegaal à Dakar. « C’est la victoire de Manko Taxawu Senegaal en dépit de l’argent déployé et des achats de conscience qui se sont opérés un peu partout lors du scrutin », a déclaré Cheikh Guèye qui avait à ses côtés les investis de Dakar de ladite liste.



