Résultats provisoires des Législatives: BBY rafle la mise avec 125 députés sur 165 (officiel)

La Commission nationale de recensement des votes a proclamé la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) aux législatives de dimanche, la coalition présidentielle obtenant 49,48% des suffrages exprimés pour 125 députés sur 165 au total.



Ces résultats officiels rendus publics tard dans la nuit de vendredi à samedi, confirment globalement ceux des commissions départementales de vote. Ils doivent cependant être validés par le Conseil constitutionnel.



La coalition BBY a ainsi obtenu 1.663.447 voix sur 3.300.974 bulletins valablement exprimés pour un total de 3.328.325 votants, suivie de la coalition gagnante "Mankoo Wattu Senegaal", dirigée par l’ancien président Abdoulaye Wade.



Celle-ci a obtenu 549.551 voix pour 19 députés, contre 7 députés pour l’autre pôle d’opposition représenté par "Mankoo Taxawu Senegaal", qui a obtenu 387.717 voix.



Au total, 14 partis seront représentés à l’Assemblée nationale, parmi lesquels le Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), arrivé en 4e position après cette élection avec 3 députés, suivi de "Kaddu Askan Wi" de Abdoulaye Baldé (2 députés).



Dix autres partis se partageant le plus fort reste, ont obtenu chacun 1 député, à savoir le Parti pour la vérité et le développement (PVD), la coalition "Yeessal" de Modou Diagne Fada, "Bunt Bi" de Théodore Monteuil, la Convergence patriotique pour la justice et l’équité (CPJE) de Demba Diop dit "Diop Sy".



Il y a aussi Initiative pour une politique de développement (IPD) avec Ibrahima Abou Nguette, "And Saxal Liggey" de l’ancienne ministre Aïda Mbodj, "Oser l’avenir" (Aïssata Tall Sall), "Senegal Day Dem" avec Cheikh Tidiane Gadio et "Ndawi Askan Wi" avec l’ex-inspecteur des Impôts, Ousmane Sonko.