Retard d’installation des bureaux de vote : Me El Hadji Diouf crie au "sabotage" Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 10:20 | | 1 commentaire(s)|

Me El Hadji Diouf qui dirige la coalition Leeral, a dénoncé un sabotage avec le retard de l’installation des bureaux de vote qui a pour conséquence de retarder le déroulement du scrutin, alors que selon Me Diouf, on a voté à l’Assemblée pour les 5 listes afin de mettre de la vitesse dans le vote.



« Il y avait l’écueil des 47 listes et on est allé à l’Assemblée nationale voter pour 5 listes, afin que le vote se fasse rapidement et ce n’est pas le cas. Il faut vraiment dénoncer ce sabotage. A 8 heures, on devait être dans les dispositions de voter et ce n’est pas le cas jusqu’à 9 heures.



Beaucoup de personnes dans le Sénégal ne peuvent encore voter. Beaucoup de bureaux de vote n’ont pas encore été installés, Touba, Dakar Kaolack, on m’appelle de partout. On vote à compte-gouttes. Si on veut qu’on vote rapidement, les bureaux de vote devaient être installés plus tôt ».

Accueil Envoyer à un ami Partager