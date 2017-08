Retard de paiements des aides à la mairie de Dakar : Le Gouvernement pointé du doigt

Cette année, la dotation des aides pour la Tabaski de la mairie de Dakar, a accusé un retard de six jours. Face à cette situation, les bénéficiaires accusent l’Etat de sabotage, d’autant plus que cela ne concerne que les maires du département de Dakar.



Selon le conseiller municipal à la ville de Dakar, Mamadou Diouf, c’est le Trésor public qui paie, les mairies ne font que le dépôt. Et cette année, la mairie de Dakar a fait face à beaucoup de difficultés.



«Les mandats sont sortis depuis longtemps, mais avec beaucoup de retard, parce qu’il y a eu un problème de budget avec les émissions de rôle d’impôts, qui représentent 75% des recettes», confie-t-il au journal Vox Populi.



Cependant, il estime que c’est « le ministère des Finances et du Plan qui fait traîner ces recouvrements ».



Il a aussi signalé le fait que certains bénéficiaires n’arrivent pas à toucher leurs mandats, parce qu’ils sont de l’opposition. Une situation qui, selon lui, est anormale d’autant plus que les Législatives sont dépassées.