Retard inquiétant dans la publication du rapport de l'OFNAC 2016 : le Forum du Justiciable sur ses grands chevaux

En vertu de la loi N°2012-30 portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, Ofnac doit établir chaque année un rapport d'activités qui comporte notamment les propositions de mesures tendant à prévenir les actes de fraude ou de corruption. Ce rapport est rendu public par tous moyens appropriés.





Cependant, depuis le 24 Mai 2016, date à laquelle le rapport de 2014-2015 était publié et qui avait épinglé des fonctionnaires et des responsables proches du Président de la République, la Présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption accuse un retard inquiétant par rapport à la publication du rapport de 2016.



Un retard que le Forum du Justiciable dénonce à la dernière énergie en ce sens que c'est un retard qui risque d'une part de décrédibiliser le rapport et d'autre part ne pas traduire la volonté de rompre avec l’injustice, de promouvoir la compétence et l’intégrité, de récompenser le mérite et d’optimiser l’utilisation des ressources publiques au profit du citoyen



Fait à Dakar le 10 Octobre 2017