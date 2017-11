Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Retenir un éternuement est-il mortel? Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 20:56 | | 0 commentaire(s)|

C’est toujours au pire moment où cette envie d’éternuer frappe. Un cinéma tranquille, un ascenseur bondé de monde, ou juste avant que vous vous penchiez pour embrasser une personne.

Il y a quelques fois quand vous ne voulez pas pulvériser la morve partout, vous voulez vous retenir…Mais y’ a -t-il un risque à retenir un éternuement? Nous avons vérifié avec des experts pour savoir ce qui se cache derrière votre éternuement, et ce qui peut arriver à votre corps si vous essayez de vous en en empêcher..

Pourquoi éternuons-nous en premier lieu? L’éternuement est un réflexe physiologique complexe. Cela se produit lorsque vous respirez une substance irritante ou une particule qui passe par les narines et se loge dans la muqueuse de votre nez.

Cela déclenche une libération d’histamine, irritant les cellules nerveuses dans votre muqueuse nasale qui se déplace à partir de votre nerf trijumeau-qui procure une sensation à votre visage-à votre cerveau, explique Dale Amanda Tylor, docteur à ORL Associates de Santa Barbara.

Quand votre cerveau reçoit le signal, il active les muscles de votre gorge et dit à vos poumons de libérer une puissante bouffée d’air à travers votre trachée, dit-elle. Cette libération d’air se produit pour expulser les particules qui irritent votre nez.

«Les éternuements sont si puissants que [votre morve peut]parcourir les dimensions d’une pièce et se poser à une distance de 6 à 8 mètres», explique Erich Voigt, M.D., professeur agrégé clinique au département d’oto-rhino-laryngologie de NYU Langone Health.

Que se passe-t-il si vous empêchez un éternuement? Toute cette pression doit aller quelque part.

«Si vous gardez la bouche ou le nez fermés, la pression générée remontera dans votre tête (sinus), dans la cavité nasale ou dans la gorge vers la poitrine», explique le Dr Voigt.

« La suppression de l’éternuement en retenant le nez ou la bouche entraîne une augmentation notable de la pression, environ 5 à 24 fois celle d’un éternuement normal. »

Pourtant, il est si rapide de renifler un éternuement, de sorte que l’augmentation de la pression est trop rapide. Cela signifie que cela ne peut pas être dangereux, n’est-ce pas? Eh bien, pas exactement.

«C’est un peu comme dire que lorsque Floyd Mayweather vous frappe, son gant est en contact avec votre visage pendant une fraction de seconde», explique Ahmad R. Sedaghat, MD, Ph.D., professeur adjoint au département d’oto-rhino-laryngologie. à Harvard Medical School. « Mais parce que la force / pression pendant cette fraction de seconde est si élevée, qu’elle peut causer de vrais dommages. »



Quels sont les effets sur la santé quand on empêche un éternuement? Cette pression piégée peut être la raison pour laquelle retenir un éternuement peut être dangereux, dit-il.

De un, vos oreilles peuvent être à risque. Lorsque vous retenez un éternuement, de l’air et de la pression peuvent se propager dans vos trompes d’Eustache – de petits passages reliant votre gorge à votre oreille moyenne – et provoquer la rupture de votre tympan.

« Dans le cas le plus grave, au lieu de l’air qui casse le tympan, il provoque la rupture des structures délicates de l’oreille interne, causant une perte auditive permanente », explique le Dr Sedaghat.

La pression retenue dans un éternuement peut également vous faire éclater un petit vaisseau sanguin dans l’œil, le nez ou le tympan, mais c’est très rare, dit le Dr Tylor.

C’est aussi extrêmement rare, mais s’empêcher d’éternuer peut provoquer la rupture de l’anévrisme, une condition où une partie de la paroi de l’artère s’affaiblit, provoquant un renflement.

«Avec un anévrisme, une partie faible [d’un vaisseau sanguin dans le cerveau] pourrait se rompre à tout moment, ou ne jamais se rompre, mais un changement soudain de la pression intracrânienne pourrait provoquer sa rupture», explique le Dr Tylor. « Ce serait probablement moins commun que d’être frappé par la foudre. »

Devriez-vous tenir dans votre éternuement? Laissez-les se produire: La fonction de l’éternuement est de permettre une libération de pression. Si vous le gardez, non seulement vous ne permettez pas à votre corps de faire son travail – effacer ces irritants nasaux – mais vous mettez aussi votre corps en danger en retenant cette pression.

Pourtant, s’il y a un moment où vous ne voulez vraiment pas éternuer, vous pouvez essayer de stimuler vos autres nerfs sensoriels, ce qui peut aider à bloquer votre réflexe d’éternuement, explique le Dr Tylor. En bloquant à ce stade, vous ne seriez pas en train de piéger toute pression.

« Vous pouvez parfois l’empêcher en soufflant le nez, ou en appuyant sur la région de la lèvre juste en dessous du nez, ou en se frottant le nez », dit-elle.

Et si vous éternuez, assurez-vous de suivre l’étiquette d’éternuement appropriée quand il s’agit de propager des germes.





Accueil Envoyer à un ami Partager