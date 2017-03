Retombées de la visite de Macky Sall en Suisse: L’UNCCIAS et la CCIG signent un accord de partenariat Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2017 à 13:15 commentaire(s)|

Signé en Suisse le 20 mars 2017, le protocole d’accord entre l’Union Nationale des Chambres de Commerce d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal (UNCCIAS) et la Chambre de Commerce d’Industrie et des Services de Genève (CCIG) va concourir à l’accroissement des échanges commerciaux et à la mise sur pied d’une coopération à long terme sur le plan commercial, industriel et technique.



En marge du Africa Ceo Forum 2017 présidé le lundi 20 mars dernier par le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall en visite officielle en Suisse, l’Union Nationale des Chambres de Commerce d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal (UNCCIAS) et la Chambre de Commerce d’Industrie et des Services de Genève (CCIG) ont conclu un protocole d’accord en vue de promouvoir leur collaboration allant dans le sens de contribuer à l’accroissement des échanges commerciaux et de développer la coopération économique entre les entreprises adhérentes aux deux Chambres.



Les termes de cette collaboration stipulent que les entités signataires s’engagent, conformément à la législation et aux dispositions juridiques en vigueur, à œuvrer, dans la mesure de leurs moyens respectifs, pour la promotion des échanges et le développement des relations commerciales et industrielles entre la Suisse et le Sénégal.



Le président de l’UNCCIAS, Serigne Mboup, qui salue la portée de cette initiative, précise, conformément aux termes de l’accord, que «les deux parties s’emploient à se consulter mutuellement en ce qui concerne l’organisation des foires et des expositions dans le pays du partenaire». Il ajoute que, dans une optique de coopération, «chaque partie favorisera, autant que faire se peut, les contacts et démarches nécessaires pour la participation officielle de son pays ou d’entreprises nationales individuelles aux foires et expositions spécialisées pour stimuler une participation plus effective de l’autre partie, et dans un cadre de réciprocité».



«Promotion des relations directes des milieux d’affaires»



L’Union Nationale des Chambres de Commerce d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal (UNCCIAS) et la Chambre de Commerce d’Industrie et des Services de Genève (CCIG) s’emploieront aussi à échanger leur expérience dans le domaine de l’assistance aux PME/PMI, en envisageant, le cas échéant, de développer la coopération sur les programmes d’insertion et d’appui aux jeunes diplômés ajoute le protocole d’accord entre l’UNCCIAS la CCIG.



La même source note que les deux parties peuvent entreprendre des initiatives propres à favoriser l’échange de missions économiques, l’organisation de symposiums, de conférences et d’autres manifestations économiques et culturelles dont elles sont hôtes ou organisatrices. Dans cette hypothèse, elles prêteront leur assistance aux représentants mandatés ou recommandés par le partenaire en vue de faciliter la prise de contacts, l’obtention d’informations et autres consultations.



Les charges financières découlant de cette coopération seront supportées par chaque organisme en ce qui le concerne. Au demeurant, les deux parties favoriseront la promotion des relations directes des milieux d’affaires de leurs pays, y compris via la recherche de partenaires et l’organisation des rendez-vous d’affaires dans la mesure envisageable.



Sous ce rapport, «après examen exhaustif des possibilités qui existent pour une coopération à long terme entre les deux pays et régions sur le plan commercial, industriel et technique, les adhérents s’emploieront à mettre en œuvre tous les mécanismes propres à informer et à sensibiliser les milieux d’affaires intéressés en leur apportant tous les concours nécessaires» ajoute le document.

