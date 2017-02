Retour au Sénégal, Karim Wade annoncé à Dakar Ceux qui s'interrogeaient sur le retour ou non de Karim Wade en auront bientôt le coeur net. Le coordonnateur du PDS, Omar Sarr, en tournée dans le Fouladou, a annoncé le retour au bercail du fils de Maître Abdoulaye Wade.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2017 à 11:34 | | 3 commentaire(s)|

"Karim Wade viendra avant les législatives, je peux vous l'assurer. Il va faire campagne avec nous pour les élections législatives, je peux vous l'assurer", a informé Oumar Sarr lors d'une rencontre avec les libéraux du Fouladou.



Avant de poursuivre, " Karim a été désigné par le congrès du parti pour être le candidat du PDS à la prochaine élection présidentielle. donc, il n'y a pas de plan A, ni de plan B pour nous. Il y a justement un seul plan, le plan K, c'est Karim", a-t-il martelé.



Se prononçant sur les législatives de 2017, Oumar Sarr explique que le PDS a une position de principe qui veut que les militants de l'opposition essaient de discuter, de s'unir pour aller ensemble à ces élections.



Incarcéré à partir de 2014 pour enrichissement illicite et détournements de fonds et gracié en 2016 par le président de la République, Karim Wade s'est exilé depuis lors au Qatar.



OumarSarr a aussi tenu à préciser qu'il est venu en tournée dans le Fouladou pour transmettre un message du secrétaire général national du PDS, Abdoulaye Wade. Et celui-ci veut que "l'unité du parti soit renforcée et que le PDS soit structuré à tous les niveaux", a-t-il expliqué.

source: la tribune

