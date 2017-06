Retour au pays natal : La fin du calvaire des Sénégalais de Libye

C’est le soulagement des parents à l’aéroport de Dakar. Une partie des 360 Sénégalais rapatriés de la Libye est arrivée hier à Dakar, sourire rassuré au coin de la bouche. L’autre vague qui est attendue le 6 juin arrivera à Dakar aussi à bord d’un vol spécial. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, cette opération a été réalisée en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrants (Oim) qui facilite souvent le retour des migrants chez eux.



C’est le sauve-qui-peut en Libye où des phénomènes de violence, d’extorsion et de travail forcé étaient légion. Ces dernier mois, le trafic d’êtres humains est devenu banal avec la vente publique d’êtres humains. « On peut ajouter les ‘’marchés aux esclaves’’ à la liste des horreurs qui se passent en Libye », déclare Mohammed Abdiker qui dirige le département des Opérations et des Situations d’urgence de l’Organisation internationale pour les migrations (Oim). « Plus l’Oim se penche sur la Libye, plus nous apprenons que c’est une vallée de larmes pour de trop nombreux migrants. »



Depuis le renversement du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a basculé dans la violence et le chaos, et les migrants sont soumis au joug de leurs passeurs.



Le Quotidien