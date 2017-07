Retour de Gbagbo en Côte d’Ivoire/ Le dernier mot revient au Président Alassane Ouattara

Dans un entretien accordé aux confrères de Jeune Afrique, lundi 3 juillet 2017, Me Jean-Paul Benoit et Me Jean-Pierre Mignard, tous deux avocats de la Côte d'Ivoire, dans le procès de Laurent Gbagbo à la CPI, ont évoqué une probable assignation à résidence de l’ex-président ivoirien. Une demande qui nécessite absolument, l’accord du régime d’Abidjan si l’accusé choisit son pays.



Si les avocats de l’Etat de Côte d’Ivoire reconnaissent la possibilité d’une assignation en résidence surveillée, il n’en demeure pas moins qu’ils évoquent l’obligation de consulter l’actuel régime d’Abidjan et se préparent d’ores et déjà, pour cette éventualité.



« La Cour, sur ce sujet, aura l’obligation de consulter l’État de Côte d’Ivoire. Nous produirons donc un mémoire pour répondre aux questions ou aux demandes de la Cour », font-ils savoir.



En effet, l’obtention de la liberté provisoire ou d’une assignation à résidence surveillée ne signifie pas nécessairement, un retour en Côte d’Ivoire pour Laurent Gbagbo car l’Etat pourrait y voir des conséquences négatives sur son sol.



« Le seul point sur lequel la Côte d’ivoire peut avoir son mot à dire concerne les conséquences sur son sol. Il ne faut pas que Gbagbo se mette à organiser des manifestations à Abidjan ! », indiquent les avocats.



C’est dire que l’ex-président ivoirien peut être assigné en résidence surveillée aux Pays-Bas. Une possibilité qui ravit les avocats de l’Etat ivoirien. « La solution la plus simple serait qu’il reste aux Pays-Bas », affirment-ils mordicus.



En somme, refuser une assignation à résidence à Laurent Gbagbo dans son pays, ne participerait point à la réconciliation nationale que prône le régime d’Abidjan. Au contraire, ce retour de Gbagbo chez lui serait l’ultime occasion pour le Président Ouattara de rentrer dans l’histoire, en faisant la paix avec son compatriote, chaînon manquant de la réconciliation en Côte d’Ivoire.



source: Imatin