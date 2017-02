Retour de Mamy Mbaye avec le single « Yow la beug »

Une artiste décidée à retrouver le grand public avec son single « Yow la beug ». La chanteuse Mamy Mbaye se rappelle au bon souvenir des mélomanes sénégalais. Elle a d’abord commencé la musique dans un groupe dénommé Mifa en compagnie de son frère, Checky Blaze un rappeur sénégalais maintenant basé en France. En effet Mamy est issue d’une famille d’artistes car elle est aussi la fille du célèbre guitariste Jimmy Mbaye. Comme quoi elle confirme l’adage qui stipule que « Bon sang ne saurait mentir ».



Par la suite elle a intégré le groupe Alif, après avoir fait admirer ses talents de danseuse à Oscar des vacances. Ayant plusieurs cordes à son arc, elle a, aussi eu à participer au concours de Miss Malaîka. Cependant c’est au sein du groupe Alif ,en compagnie de Myriam et Oumy ,qu’elle a, véritablement, explosé au grand jour. Ce trio de femmes a marqué son empreinte le milieu musical et a eu son heure de gloire en sortant l’album « Rarati » qui a connu un éclatant succès.



Cette belle aventure a connu un brusque coup d’arrêt avec la dislocation du groupe en 2009. Il faut savoir qu’avant Alif Mamy a eu à fourbir ses armes auprès de grands noms de la musique. En effet elle a eu à assurer les chœurs pour Carlou D sans oublier un passage remarqué au sein du groupe Farafina. Une formation mise sur pied par le promoteur Thierno Ba et qui réunissait des chanteuses comme Gina, Angélique, Ndiaya, Fatim et Mamy.



Par la suite Mamy qui s’est mariée a observé un break. Histoire de s’occuper de son mari et de ses enfants. Après cette longue pause, qu’elle a mise à profit, pour enregistrer de nombreux titres, elle a décidé de retrouver le grand public. Pour ce faire, elle a résolu de sortir un nouveau titre. Ce single, titré « Yow la Beug » est chanté sur un rythme Mbalakh.



Histoire de montrer une autre facette de sa vaste panoplie et de faire plaisir au public friand de ce rythme. Cependant elle excelle toujours dans la musique de variété. Mamy a fait appel à de grands noms de la musique sénégalaise pour concocter ce nouveau morceau qui annonce un prochain album. C’est avec Paul Diouf l’ancien claviste du « Jolof Band » qu’elle avait commencé les ateliers. Ce dernier avait assuré les arrangements et tracé les grands axes du projet,avant de s'exiler . Par la suite elle a fait appel à Jimmy Mbaye, aux clavistes Allé Mbaye, au percussionniste Cheikh Anta et d’autres professionnels aguerris pour concocter ce single.



Pour bien marquer son retour Mamy va mettre les bouchées doubles et multiplier les initiatives.