Retour de Wade: Soupçon de sabotage de la part du régime

«Me Abdoulaye Wade est prêt, il arrive à Dakar le lundi 10 juillet 2017 à 15 heures par vol privé en provenance de Paris », a annoncé vendredi Mayoro Faye, membre de la cellule de communication de la coalition gagnante Wattu Senegaal « Toutes les formalités ont été respectées » avec les autorités aéroportuaires, pour permettre à l’avion d’atterrir assure M. Faye.



Seulement, le responsable libéral soupçonne le régime en place de vouloir saboter ce retour de Wade comme ce fut le cas en 2014. Le chargé de communication du Pds, Mayoro Faye souligne le « retard » de la délivrance de l’autorisation d’atterrissage du vol de Me Abdoulaye Wade.



«Nous savons que depuis l’annonce de la participation de Me Wade aux élections législatives, en tant que tête de liste, le régime en place ne dort plus. Abdoulaye Wade hante le sommeil de Macky Sall et de son régime. Et nous soupçonnons le régime de faire du sabotage parce que jusqu’à présent, nous n’avons pas encore reçu l’autorisation d’atterrissage qui a été déposée dans les délais », accuse M. Faye. Qui met en garde le régime contre toute tentative de sabotage et interpelle le Président Macky Sall.