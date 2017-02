Retour de l'Union Africaine en fanfare pour Alpha Condé (photos)

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2017 à 18:08

Image caption Alpha Condé accueilli par la foule de retour de on voyage à Addis Abeba C'est la première fois qu'un chef d'Etat guinéen occupe le poste de président de l'Union Africaine.

De notre correspondante à Conakry, Makèmè Bamba.

La foule était dense dans les rues de la capitale guinéenne. Des artistes, des hommes et femmes vêtus de blancs, des jeunes en T-shirt à l'effigie du président Alpha Condé.

Image captionLes critiques notent que le retour du président Condé coïncide également avec une pénurie de carburant. En plus de l'ambiance festive, l'on pouvait lire sur des pancartes « Alpha pour les jeunes et les femmes, Alpha le panafricain ». Le comité d'organisation qui a initié cet accueil a exprimé sa fierté de voir pour la première fois un chef de l'Etat guinéen accéder à ce poste. Les nombreux guinéens qui se sont mobilisés ont exprimé la même fierté.

Le comité d'organisation estime que le rôle d'Alpha Condé dans la crise gambienne explique le choix exprimé par les membres de l'Union Africaine (UA). Cependant des Guinéens ne sont pas venus à cet accueil et estiment que le président Alpha devrait s'atteler à résoudre les problèmes de son pays notamment la cherté de la vie et la crise politique. En effet, l'arrivée du président Condé coïncide également avec une pénurie de carburant.

Image captionCritiqué pour ses nombreux voyages à l'étranger, le président pourrait ne pas faire face aux problèmes de la Guinée pendant sa mandature à la tête de l'UA. D'autres habitants de la capitale ont aussi déclaré que le président, critiqué pour ses nombreux voyages à l'étranger, pourrait ne pas faire face aux problèmes de la Guinée pendant sa mandature à la tête de l'UA.



