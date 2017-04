Retour des coupures, les délestages perturbent le sommeil des populations

Avec la canicule de ce temps de carême et le Ramadan qui se profile à l'horizon, les coupures de courant ne sont pas les bienvenus chez les abonnés de la SENELEC. En fait, les délestages de ces derniers jours qui ont été fortement ressentis dans des quartiers comme Usine Bène Tally, Grand-Dakar, Ouest et Nord-Foire et les SICAP, sont en train de freiner l'enthousiasme des abonnés suite à la baisse du prix de la consommation d'électricité.



Les usagers exhortent la SENELEC de trouver une solution rapide et durable à ces délestages intempestifs qui causent des désagréments aux populations et aux unités de production.



Au niveau de certains quartiers de Dakar, les coupures n'excèdent pas une heure alors que dans d'autres parties de Dakar, le courant est furtif et n'est généralement rétabli que bien des heures après.



Conséquence, de nombreux secteurs d'activité sont en panne à cause des coupures de courant. Pis, dans les zones ou la fourniture en électricité a été durablement ininterrompue, c'est de façon très brusque que le courant est rétabli, endommageant ainsi beaucoup de matériel électroménagers dans certains foyers et ateliers d'abonnés.



Si les populations expriment leurs craintes sur ces successives coupures de courant, c'est que le Ramadan approche. Et la canicule qui s'est déjà installée et les souvenirs des coupures des années 2009 à 2014, sont encore frais dans les mémoires et il semble que la SENELEC a besoin de nouveaux équipements pour moderniser son réseau de distribution, afin de satisfaire la demande sans cesse croissante des populations en électricité.



source: la tribune