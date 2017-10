Retour des structures pour l’Emploi des jeunes : Vers la mise à mort de l’ANPEJ

Dans la recherche de solution à cette équation, il avait dissout, en 2014, le Fonds national de promotion de la jeunesse (FNPJ), l’Agence nationale de l'Emploi des Jeunes (ANEJ), l'Office pour l'Emploi des Jeunes de la Banlieue (OFEJBAN) et l'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants(ANAMA), quatre agences qui étaient destinées à cet objectif. En le faisant, le successeur de Me Abdoulaye Wade voulait « rationaliser », en créant une seule structure pour « plus de cohérence » dans la gouvernance de l’Emploi des jeunes.



C’est dans cette perspective qu’il a porté sur les fonts baptismaux l’Agence nationale de la promotion de l’Emploi des jeunes (ANPEJ) dont les missions étaient le recrutement, la formation et le financement. Mais, visiblement, les jeunes Sénégalais n’ont pas vu de résultats. Le président aussi. C’est ce qui explique aujourd’hui la mise en place d’autres structures parallèles.



A côté du ministère de l’Emploi, de l'Insertion professionnelle et de l'Intensification de la main-d’œuvre, il y a aussi une « Délégation générale » en charge de « l’entrepreneuriat des jeunes » et une « Direction de l’insertion professionnelle ». La Délégation générale va s’occuper de tout ce qui est « formation, entrepreneuriat et financement ». Dans ses missions, le ministère de l’Emploi va prendre la Direction de l’Emploi et la Direction de l’insertion professionnelle, pour « placer » les étudiants en stage avec la Convention nationale Etat-employeur.



A la lumière du rôle que toutes ces nouvelles vont jouer, quelle marge restera-t-il à l’ANPEJ, quand on voit que les missions qui étaient dévolues à l’ANPEJ, sont en train d’être exécutées par d’autre structures ? En dissolvant les quatre agences en 2014, le président Macky Sall voulait plus d’efficience et d’efficacité. Et c’est probablement à cause de l’échec de l’ANPEJ à jouer sa vraie mission, qu’il ramène d’autres structures. Par conséquent, cette dite structure doit tout bonnement et simplement opérer la dissolution de l’ANPEJ.







