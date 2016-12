Retour en images : Les célébrités se bousculent à l’inauguration du restaurant AFC , Africa Fried Chicken

ANNON





Les célébrités ont répondu oui à l’invitation de Birane Ndour, qui a inauguré son restaurant AFC , Africa Fried Chicken Almadies.





Le 24 décembre 2016, Birane Ndour a réalisé son rêve : ouvrir un restaurant. « Ce sera une brasserie à la portée de tous. Je n’ai pas besoin d’être étoilé. Mon étoile, c’est le public qui me l’a donnée », nous a récemment dévoilé le chef. Pour l’inauguration de ce nouvel établissement à la décoration soignée nommé AFC , Africa Fried Chicken, qui se situe aux en proche de la zone de l’aéroport de Dakar Yoff. Le sympathique le directeur adjoint du groupe futurs Media a invité tous ses amis pour déguster les plats de l’AFC , Africa Fried Chicken. Et les célébrités, dont beaucoup sont proches du fils aîné de Birane Ndour,ont fait le déplacement. Le concept du nouveau restaurant est alléchant. Il interviendra chez des particuliers, souvent à la demande de leurs proches fatigués de manger des pâtes trop cuites et des mets mal assaisonnés.