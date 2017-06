Retrait des cartes d’identité biométrique CEDEAO: La Daf met à la disposition du citoyen un numéro vert pour vérification

La Direction Automobile des Fichier (Daf) a mis à la disposition de tous les citoyens, un centre d’appel et d’information sur la disponibilité des cartes biométriques.



« Les citoyens inscrits sur les listes électorales désireux de vérifier la disponibilité de leurs cartes d’identité biométriques CEDEAO auprès de leurs Commissions, sont priés d’appeler le centre d’appel de la Direction Automobile des Fichier (Daf) au numéro vert 800-00-2017 du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 et le samedi de 08h00 à 17h00 », note le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



Ainsi, le citoyen est appelé à fournir l’une des informations telles que son ancien numéro d’identification nationale, son numéro de carte d’électeur, son numéro de carte de récépissé d’inscription ou au cas contraire son nom, prénom, sa date et son lieu de naissance.



Une fois la vérification faite, l’opérateur de la DAF informera de la disponibilité de sa carte d’identité biométrique CEDEAO, du lieu de retrait et le numéro de box qui contient sa carte.



Auprès de la commission, le citoyen devra présenter une pièce d’identité ou le récépissé de dépôt pour retirer sa nouvelle carte.



Landing DIEDHIOU, Leral