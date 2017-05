Retraite présidentielle: Hollande aurait trouvé son nid douillet

La retraite présidentielle approche, François Hollande se prépare donc un point de chute ! Le Figaro Immobilier rapporte le mardi 9 mai que François Hollande a été séduit, dimanche dernier, par une grande demeure contemporaine des années 50 près de Tulle. Le président de la République était rentré pour voter dans son fief de Corrèze, où il « recherche activement sa maison », selon le quotidien. « Après avoir glissé son bulletin dans l'urne, François Hollande en a profité pour visiter une maison », détaille Le Figaro.

Et la visite s'est très bien passée. Bernard Combes, élu local et proche du président, a confié au quotidien que la bâtisse avait « particulièrement plu » à l'ancien maire de la ville.



Un coût estimé à entre 300 000 et 350 000 euros



Et pour cause, « inoccupée depuis une quinzaine d'années à la suite du décès des derniers occupants », la maison, « de près de 200 mètres carrés sur un terrain de 2 000 mètres carrés », dispose notamment d'« une belle vue sur les hauteurs de Tulle » et de « commodités techniques qui peuvent servir pour assurer sa sécurité », raconte-t-il.



Rien d'extravagant toutefois, puisque, selon l'élu local, elle coûterait « l'équivalent du prix d'un deux-pièces dans un bon quartier de Paris », soit entre 300 000 et 350 000 euros, précise Le Figaro Immobilier. François Hollande doit revenir dans sa région pour les législatives et effectuera quelques visites supplémentaires avant de prendre une décision cet été.



